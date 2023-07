Alegeri 2024. Găleata electorală cu ulei și făină a fost înlocuită cu meditații pentru Bac și consultații medicale gratuite

Principalele trei partide politice din România - PSD, AUR și PNL - par să fi intrat deja în logica electorală tipic românească a cadourilor contra voturi. Urmează un an cu patru rânduri de alegeri - locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale - iar oferta politică a partidelor e din nou bazată pe mită electorală. Cu mențiunea că produsele clasice de genul ulei, făină, zahăr, au fost înlocuite pentru anul electoral 2024 cu servicii: consultații medicale și meditații pentru BAC.

PSD este partidul care a inventat punga sau găleata cu ulei, zahăr, făină și alte produse de larg consum pentru alegători. Timp de aproape 30 de ani, celelalte partide s-au inspirat și au diversificat oferta de cadouri electorale pe care au aplicat-o la fiecare scrutin electoral.

Ceea ce face zilele acestea partidul AUR, cu Caravana Medicală, nu e cu nimic diferit de ceea ce alte partide au încercat în anii trecuți, ba chiar și în prezent: oferirea de servicii medicale gratuite.

Cu precizarea că demersul celor de la AUR este un program din bani publici, mai exact din banii alocați pentru finanțarea activității partidelor politice. Caravana cu camioane medicale a AUR e deja la lucru prin țară.

La ora redactării acestui articol, caravana AUR se afla în județul Bacău, urmând ca în fiecare săptămână viitoare el să treacă prin: Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța. Dintr-un video realizat de AUR după prima zi a de lucru a Caravanei reiese că într-o singură zi la Bacău s-ar fi făcut 150 de consultații la mai multe cabinete medicale, la cel de ecografie realizându-se 44 de ecografii.

PSD și PNL au intrat și ele în campania preelectorală, oferind în multe localități din țară servicii medicale gratuite. La PSD Vâlcea o postare din 2 iulie pe pagina de facebook a filialei de partid ne anunță că se oferă “Servicii medicale gratuite la Călimănești”. Acțiunea e coordonată de șeful PSD Vâlcea Constantin Rădulescu, iar din echipa de medici care au oferit consultații gratuite au făcut parte doctori cu carnet de partid.

“În doar câteva ore, aproape 200 de persoane s-au prezentat în locația special amenajată din Piața Centrală din Călimănești, pentru a-și verifica starea de sănătate. Acestea au putut beneficia de consult ecografic, dar și de măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei, servicii medicale oferite de colegii noștri - cadre medicale specializate. Un lucru îmbucurător a fost faptul că, printre cei consultați, s-au aflat și câțiva turiști veniți pentru tratament sau pentru odihnă în stațiunea vâlceană”, se spune în anunțul celor de la PSD.

O caravană similară a pornit și PNL, în mai multe județe. Una dintre ele se numește “Caravana pentru Gorj” și este coordonată de liderul liberal gorjean, senatorul Ion Iordache. Citim dintr-o știre a publicației locale tvsud.ro: “Caravana pentru Gorj se relansează și oferă consultații medicale gratuite. Mai mulți medici vor merge prin cătunele comunelor pentru a trata oamenii. Vor fi doctori pe mai multe specializări, iar sătenii pot beneficia inclusiv de analize medicale fără să scoată vreun ban din buzunar” .

PSD Sibiu se ocupă cu “examinarea fundului de ochi”

La sediul PSD Sibiu a fost deschis în luna februarie a acestui an un cabinet pentru consultații oftalmologice gratuite. Doritorii trebuiau să se programeze la sediul PSD, iar echipa medicală promitea servicii medicale precum consult oftalmologic pentru stabilirea dioptriilor, măsurarea tensiunii oculare, examinarea fundului de ochi, monitorizarea și tratamentul pacienților cu glaucom, monitorizarea și tratamentul pacienților cu diabet, diagnosticarea și monitorizarea pacienților cu afecțiuni oculare cronice, diagnosticarea si monitorizarea pacienților cu cataractă

“Datorită complexității examenului medical, pot fi consultați, în medie, 3 pacienți pe oră. În funcție de numărul solicitărilor, programul va fi extins și în lunile următoare”, se spunea în anunțul PSD Sibiu. .

O știre de pe pagina oficială de web a PNL, liberalul Iustin Cionca, președintele CJ Arad ne anunța zilele trecute că există o Caravană a Sănătății care se va deplasa la Ineu pentru a oferi consultații medicale și investigații.

La fel, PNL Ilfov a anunțat la începutul acestei luni o campanie denumită “Ilfov, prin ochii tăi” în care s-au oferit consultații gratuite, dar și ochelari cu dioptrii gratuiți. Au fost oferite 202 consultații timp de o săptămână, în care s-au dăruit 251 de perechi de ochelari cu dioptrii. ”Ochelarii vor fi gata în aproximativ două săptămâni și vor fi livrați în numele beneficiarului, la adresa Primăriei Jilava, de unde vor putea fi ridicați”, a comunicat CJ Ilfov.

“Politica se face la pas dacă ne dorim să rămânem mereu aproape de comunitatea din care facem parte”, se spune într-un anunț al PNL sector 2 în care se detaliază că la finalul anului trecut s-au oferit consultații gratuite pentru 350 de copii în parcul Plumbuita din București. A fost o ințiativă a PNL Sector 2, cu sprijinul TNL Sector 2.

Caravana cu medici a PSD: 13.700 de consultații medicale gratuite

Toate știrile de mai sus nu sunt întâmplătoare. Dintr-un comunicat de presă al PSD Botoșani reiese că pe parcursul anului trecut au fost oferite 13.700 de consultații în peste 150 de caravane care au parcurs în jur de 50.200 kilometri prin 21 de județe prin țară. Cifrele arată un fenomen deja. Între serviciile medicale oferite: exemene clinice, ecografii abdominale, consult oftalmologic și stomatologic. Caravana cu medici a PSD a intrat adesea și în școli. “Pentru ca cei mici să nu se plictisească în sala de așteptare, mai mulți voluntari social-democrați au pregătit câteva ateliere care au antrenat copiii în diferite activități, cum ar fi pictura pe figurine din ipsos, puzzle, lecturi sau colorat”, se spune în comunicatul PSD Botoșani.

Meditații gratuite pentru Bacalaureat la sediul partidului

PSD a lansat la finalul lunii mai a acestui an o campanie în mai multe județe prin care oferea și meditații elevilor care se pregăteau pentru Bac. Meditațiile aveau loc la sediul partidului, de către profesori social-democrați, la disciplinele Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Chimie, Fizică, Informatică, Economie, Logică. După cum se afirma într-un anunț pe pagina de facebook a PSD Câmpulung, meditațiile au fost gratuite, iar doritorii trebuiau să se programeze telefonic. Și filiala Maramureș a PSD a oferit meditații gratuite pentru elevi în preajma examenului de Bacalaureat. “Educația TREBUIE să primeze! Meditații gratuite pentru BAC la sediul PSD Maramureș!”, se spune într-un anunț postat pe pagina de facebook a filialei social-democrate.

Și liberalii au oferit meditații gratuite unor copii care se pregăteau pentru Bacalaureat. În județul Vrancea, spre exemplu, liberalii au lansat încă din luna februarie un program denumit “Meditații gratuite pentru elevii de clasa a XII-a”, proiect care, spun liberalii, “vine în sprijinul elevilor din clasele terminale ale învățământului liceal, în scopul promovării examenului de bacalaureat cu rezultate cât mai bune”. Ca și în cazul celor de la PSD, meditațiile liberalilor au fost gratuite și au avut loc la sediul PNL Vrancea.

Fostul ministru al Educației, Monica Cristina Anisie, șefă a PNL sector 2, a lansat și ea în primăvară un proiect similar prin care oferea meditații gratuite la limba și literatura română pentru elevi din clasele a VIII-a și a XII-a.

„Cred cu tărie că datoria mea este să ajut, să îndrum și să educ tinerii. Sunt, înainte de orice, profesoară. Copiii, indiferent de vârstă sau de statutul social ori financiar al părinților, trebuie să aibă șanse egale, mai ales când vine vorba de educație. Pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mulți elevi, programul se va extinde din octombrie, când îi aștept pe copii să se înscrie. O prioritate pentru noi este să le oferim elevilor din sectorul 2 meditații și pentru alte discipline”, a explicat Monica Cristina Anisie.

Sociologul Vladimir Ionaș: “Oamenii acceptă”

Am încercat să aflăm de la specialiști cum explică ei acest fenomen al oferirii de bunuri sau servicii în preajma campaniilor electorale. Sociologul Vladimir Ionaș crede că avem de a face cu un fenomen natural “care prinde” al pomenilor electorale, fie că ele sunt bunuri sau servicii. Singura explicație pe care sociologul o găsește acestui fenomen e că oamenii acceptă cadourile.

“Suntem o societate construită după 1990 pe consumerism. Așa am fost crescuți, după un marketing provenit din America. Și atunci, fiind o societate bazată pe consum, evident că orice cadou care vine din partea oricui e primit cu brațele deschise. Eu personal am cunoscut oameni din clasa de mijloc sau chiar peste, cu joburi extrem de bine plătite, care, atunci când s-au dat acele vouchere pentru biciclete, le-au luat cu foarte mare plăcere chiar dacă aveau biciclete. E o trecere naturală de la acele cadouri în produse la o listă de servicii prestate. Pentru că oamenii, indiferent de venit și de situația lor materială, acceptă”, a declarat Vladimir Ionaș pentru Digi24.ro.

El crede că “există chiar o repulsie în mediul rural împotriva acelor cadouri cu care eram obișnuiți cu toții, ulei, găleți etc. Reacția devenise una negativă din partea întregii societăți și atunci evident că au identificat soluții prin care poți să oferi un serviciu pe care unii îl consideră mită electorală, alții poate un schimb, un troc. Nu știu dacă din punct de vedere legal ar putea fi vreodată introdus la capitolul mită electorală. Până la urmă, rolul partidelor, rolul celor care sunt la guvernare este de a distribui și redistribui resursele. Aceste cadouri, aceste servicii sunt îmbrăcate exact în această idee, că oferă niște servicii unei părți a societății care are nevoie de acele servicii. Prinde, e clar. Inclusiv în București. E clar că există o parte mare a societății care are nevoie mare de aceste servicii și atunci este mulțumită că le primește. Și atunci nu îi mai interesează de unde vin și care este motivul ascuns pentru care acestea sunt oferite”.

Antropologul Radu Umbreș observă că am ajuns în momentul în care partidele politice încep să renunțe la promisiunile electorale și să ofere ceva concret în două dintre cele mai importante zone ale societății: sănătatea și educația.

“Unele dintre cele mai mari probleme în ultimii 30 de ani au fost sănătatea și învățământul. Iată că partidele vin și oferă aceste servicii, transmițând că sunt prioritare pentru ei. Dar cum? Partidele nu-și mai asumă rolul acela de guvernanță. Partidele nici nu-și mai asumă promisiunile electorale. Pentru că oamenii nu le mai cred. Ei oferă în mod direct aceste servicii. Promisiunile nu mai sunt credibile, așa că oamenii preferă să primească ceva acum, în mod direct. O consultație, o meditație. E un semn al unei democrații destul de slabe, am putea spune chiar o formă de retard instituțional, dar asta e situația în care ne aflăm. Partidele nu mai promit programe, ci deschid în mod direct un robinet”, a comentat Radu Umbreș pentru Digi24.ro.