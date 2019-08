Theodor Paleologu: Am un prieten bun, motanul Mucius Rufus Stupidus. N-are legătură nici cu mucii, nici cu rufele, nici cu stupiditatea

Theodor Paleologu, diplomat și fost ministru al culturii, este candidatul PMP la alegerile prezidențiale din 2019. El spune că nu va fi nici președintele-jucător, precum Traian Băsescu, nici președintele-spectator, precum Klaus Iohannis, ci va fi președintele-învățător și totodată mediator.

Dacă va ajunge președinte, Theodor Paleologu nu va renunța complet la cursurile pe care le predă, pentru că, spune el, vocația sa de profesor este mai presus de orice. „Cred că singura manieră de a repara o țară, o societate bolnavă este educația”, este de părere Theodor Paleologu.

„Am o școală la mine acasă, îmi câștig viața din cursuri. Se poate trăi din filosofie pe cont propriu. Asta fac: predau filosofie, retorică, istoria ideilor, diplomație, am creat o fundație și probabil sunt singurul dintre candidații mai importanți care trăiește pe cont propriu, care își câștigă existența pe cont propriu, care nu are un salariu de la stat. Asta e o chestie serioasă, care mă face să-mi câștig viața, să pot întreține o casă, să organizez călătorii de studiu. E o activitate care îmi plăcea foarte mult, îmi place foarte mult, am de gând să continui, chiar dacă sunt ales președinte. Voi merge în călătoriile de studiu probabil cu SPP-istul după mine, că alminteri nu se poate”, a declarat Theodor Paleologu în emisiunea „24/7” de la Digi24.

Candidatul spune că inclusiv întâlnirilor electorale are de gând să le dea o dimensiune mai reflexivă și să abordeze teme precum lidershipul, identitatea, patrimoniul, pentru că „un președinte trebuie să fie un om care gândește, totuși, nu e doar un om de teren și de contact”.

În plus, nivelul dezbaterii politice e prea scăzut în România. „Țara asta merită altceva, nu suntem totuși o țară de proști”, spune Theodor Paleologu.

Întrebat ce poate dezvălui, dincolo de latura profesională, despre omul Theodor Paleologu, candidatul PMP a răspuns cu umor: „Că am un foarte bun prieten, în persoana unui motan pe care îl cheamă Stupidus, mă rog, Mucius Rufus Stupidus. Dar n-are nicio legătură nici cu mucii, nici cu rufele, nici cu stupiditatea. E Mucius precum Mucius Scaevola, o mare figură din istoria romană, cel care băgat mâna în foc în fața regelui Porsena; Rufus - precum un filosof stoic, Musonius Rufus; și Stupidus n-are legătură cu stupiditatea, ci cu stupoarea filosofică în fața lumii, e foarte curios motanul ăsta, e mereu mirat de tot ce vede, e foarte curios de ce citesc și vine peste mine cu labele lui și studiază foarte mult gravitatea, îi place foarte mult să răstoarne lucrurile: stupoarea lui infinită în fața legii gravitației”.

Candidatul care vrea un singur mandat de președinte

Theodor Paleologu spune că multe din blocajele politice cu care România se confruntă și în prezent sunt din cauză că toată lumea are o „agendă ascunsă”. Tocmai de aceea, el spune că, în calitate de președinte n-ar candida pentru două mandate consecutive.

„Eu în locul lui Iohannis nu aș gândi totul în legătură cu realegerea mea, e cel mai rău lucru. Dacă eu sunt ales pe 25 noiembrie, nu mă voi re-prezenta peste cinci ani. Nu am de gând să fac mai mult decât un mandat, vreau să mă întorc la Casa Paleologu, să predau full time. E vorba de un singur mandat consecutiv, dup-aia mai vedem, peste 20 de ani, dacă mai vrea lumea să audă de mine. Eu cred că e foarte nesănătos să te gândești la realegere. (...) Prezidențialita e o boală mintală gravă, cum spune Caragiale: intri la idei și fandacsia-i gata”, a explicat Theodor Paleologu.

În opinia sa, „ce e sigur la alegerile prezidențiale e că nimic nu e sigur. Sunt alegerile cu cele mai mari surprize”, spune Paleologu, care a dat exemple nu numai de la noi din țară, dar și alegerea lui Donald Trump sau Emmanuel Macron. „Sunt sigur că vom avea o mare surpriză în primul rând în ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, ale cărui procente în sondaje sunt umflate cu pompa. Se vor topi precum untul la soare. Poate va reuși să intre în turul 2, dar cu greu. Dificil va fi și pentru Viorica Dăncilă, în ciuda aparatului puternic de partid pe care îl are în spate. Ei sunt în poziția lui Goliat. Cred că există cel puțin un David care să înfrângă acești coloși cu picioare de lut”, spune Paleologu.

Pe cine vede în turul al doilea și ce crede despre contracandidați

Întrebat pe cine ar vedea în turul al doilea, Paleologu spune că ar fi bine pentru societatea românească ca Viorica Dăncilă sau Mircea Diaconu să nu ajungă în acest tur. Diaconu este tot un candidat al PSD, iar ALDE și Pro România sunt niște anexe ale PSD. Candidatura lui Diaconu este un simptom, o manifestare a luptei interne din PSD. „E un joc de păcănele: hai să îl aruncăm pe Diaconu, ca să o dărâmăm pe Dăncilă, ca să-l băgăm pe Barna în turul 2”, a explicat Paleologu.

Pe de altă parte, Dan Barna este mult sub nivelul propriului partid și are o reală problemă, însă vom avea mari surprize, a repetat fostul ministru. USR-PLUS este o alianță destul de heteroclită și inclusiv în interiorul USR sunt tendințe foarte diferite și începe să se vadă cât de problematică este lipsa unei busole ideologice. Dan Barna vă va spune probabil că este post-ideologic, gen Macron. „Eu, spre deosebire de el, sunt foarte asumat: un liberal clasic radical, conservator, cu o sensibilitate creștin-democrată, îmi propun să federez toate sensibilitățile pe dreapta”, s-a definit ideologic Paleologu.

Critici pentru Klaus Iohannis

Theodor Paleologu nu l-a cruțat de critici nici pe președintele Klaus Iohannis, pe care îl învinovățește în primul rând că a acceptat ca Viorica Dăncilă să fie premier și că a făcut numiri controversate: Dan Mihalache ambasador la Londra, Gabriel Vlase la SIE, Eduard Hellvig la SRI.

Klaus Iohannis „este o lipeală conjuncturală”, consideră Paleologu. „Nu are nicio legătură cu liberalismul și nu-l interesează soarta PNL. Când joci la jocuri de noroc, cel mai grav e când câștigi, pentru că devii dependent. Într-un fel, admir abnegația lui Ludovic Orban, un om foarte prost tratat de către președintele Iohannis, dar care rămâne loial. Iohannis n-a dat nimic înapoi PNL”, a spus fostul ministru.

Theodor Paleologu s-ar fi văzut un candidat legitim al PNL, pentru că se consideră un liberal autentic, dar spune că a fost dat afară din partid de „fesenistul” Vasile Blaga și de Alina Gorghiu, pusă șefă cu sprijinul lui Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă, o Elena Ceaușescu

Theodor Paleologu a mai spus la Digi24 că Viorica Dăncilă nu este deloc o persoană neconflictuală, așa cum a fost prezentată de Liviu Dragnea și cum ea însăși se prezintă. Paleologu a acuzat-o că se agață de putere și a comparat-o cu personaje sinistre, precum Elena Ceaușescu și Lady Macbeth.

„Încăpățânarea doamnei Dăncilă de a se agăța de funcție ne-a dus la criză. Dragnea spunea că e neconflictuală, e una dintre cele mai mari minciuni. Uitați-vă ce generează în urma ei această femeie care nu ascultă și n-o interesează nimic altceva decât propria ei putere, se agață de putere cu aerul ăsta așa, nevinovat, îmbrăcată în alb, ca o vestală feciorelnică, și de fapt, este Lady Macbeth! E un tip de personalitate Elena Ceaușescu, ca și Firea. De altminteri, sunt foarte asemănătoare, persoane ahtiate de putere și capabile de orice. Nu-s mai bune decât Dragnea, Nicolicea sau alte figuri”, a spus Paleologu.

El crede că oamenii vor ieși în stradă după alegerile prezidențiale, pentru a o da jos pe Dăncilă de la guvern. Recunoaște însă că în mod normal, guvernul ar trebui să cadă prin moțiunea de cenzură. „Dacă nu trece moțiunea, va fi clar că avem de-a face cu niște ipocriți. Această moțiune de cenzură va fi un turnesol, va fi un moment al adevărului, foarte important”, spune candidatul.

În alegeri anticipate nu prea crede, pentru că este prost gândită Constituția și sunt greu de organizat. „Eu cred că, politic, e nevoie de alegeri anticipate - nu suprapuse peste locale, pentru că o decizie CCR interzice acest lucru”, atrage atenția Paleologu.

Fostul ministru al culturii consideră că ar trebui revizuită Constituția, pentru că are multe aspecte confuze. „Constituția trebuie modificată, pentru că e plină de absurdități și contradicții, e absurd ca președintele să numească primul ministru și dup-aia să rămână potcovit cu el la nesfârșit, deși are o legitimitate superioară fiecărui deputat în parte, are mai multe voturi decât tot Parlamentul la un loc. Constituția României a fost copiată după cea a Franței, dar a fost copiată prost. E nevoie de o reformă constituțională și pentru asta e nevoie de o coaliție largă”, a subliniat Theodor Paleologu.

La prezidențiale, Dăncilă va avea parte de un „răsunător eșec”, crede Theodor Paleologu. După aceea, se pot face tot felul de scenarii, a mai spus Theodor Paleologu care s-a imaginat întrebat de jurnaliști, în calitate de viitor președinte având-o pe Viorica Dăncilă premier: „Cum ați negocia, dvs, domnule Paleologu, ca diplomat, cu Muma Pădurii sau cu Ghionoaia?”

(Interviul integral, în materialul video de mai sus)

Redactor: Luana Păvălucă