Ana Munteanu, suspendată din USR după ce descins cu jandarmii la restaurantele din Timișoara, a rămas și fără indemnizație de consilier

Ana Munteanu, consiliera locală din Timișoara suspendată din USR după ce a participat alături de jandarmi la o acțiune de verificare a restaurantelor din oraș, a fost sancţionată și de colegii ei din Consiliul Local. În şedinţa de marţi a Consiliului Local Timișoara a fost votată tăierea indemnizaţiei consilierei timp de două luni, scrie Agerpres.

Proiectul de hotărâre prin care s-a cerut sancţionarea Anei Munteanu a fost iniţiat de Roxana Iliescu (consilier Pro România) şi a primit 21 de voturi pentru şi o abţinere.

Consilierul local liberal Simion Moşiu a opinat că Ana Munteanu nu a acţionat din proprie iniţiativă, ci că a fost "o acţiune premeditată, asumată de partid, de prefect".

Liberalul Ştefan Sandu a adăugat că se încearcă "să se pună batista pe ţambal" doar prin sancţionarea colegei consiliere.

"Sper ca sancţiunile să fie conform legii şi Corpul de Control să-şi facă treaba corespunzător, aşa încât astfel de practici să nu mai fie nicăieri în ţară. Sunt convins că nu a făcut această acţiune de capul ei. Mai există şi alte persoane în spate şi cred că gravitatea faptei merită mai multe clarificări", a comentat Ştefan Sandu.

Roxana Iliescu a spus că în Consiliul Local nu se face poliţie politică, ci există o prerogativă prevăzută în Codul administrativ.

"Eu am optat pentru această sancţiune care prevede retragerea indemnizaţiei pe două luni tocmai pentru că colega noastră a acţionat în numele nostru. (...) Codul administrativ nu prevede niciunde că noi, în calitate de consilieri locali, am avea vreo calitate în aplicarea legii. Am apreciat faptul că doamna consilier a încălcat mai multe articole care prevăd obligaţiile consilierilor locali, şi anume, respectarea legii, buna-credinţă, probitatea şi discreţia profesională, cinstea şi corectitudinea", a argumentat Roxana Iliescu.

Suspendată din partid după ce a mers cu jandarmii să verifice restaurantele din Timișoara

Ana Munteanu a fost suspendată din calitatea de membru USR pentru un an, după ce a descins, alături de forţele de ordine, într-un restaurant pentru a verifica respectarea măsurilor de carantinare. Decizia a fost luată în Biroul Judeţean al USR Timiş, cu unanimitate de voturi.

„Condamnăm cu fermitate violenţa verbală din mediul online, elementele de limbaj suburban şi ameninţările proferate la adresa colegei noastre în urma întâmplărilor de sâmbătă, 20 martie. Indiferent de greşelile pe care le-a făcut, nimeni nu merită să fie supus unui astfel de tratament. Condamnăm, de asemenea, ştirile false fabricate şi promovate în jurul acestui subiect. În special pe cele care relativizează suferinţa victimelor regimului comunist. Considerăm că societatea, în ansamblul ei, are nevoie să respingă astfel de practici şi să încurajeze propagarea adevărului. Ştirile false sunt un flagel al lumii moderne, iar el trebuie combătut în toate formele sale”, arată USR Timiş.

Ana Munteanu s-a filmat săptămâna trecută în timp ce mergea cu jandarmii într-un restaurant al unui hotel din zona centrală a Timişoarei şi explica faptul că patronul locaţiei ar fi încălcat măsurile restrictive impuse de carantină

