Un frizer fost consilier local PNL a fost numit șef la Jocuri de Noroc. „Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu nu vă pot ajuta”

Marcel Ciolacu a numit un hair-stylist șef peste păcănele. Cristian-Gabriel Pascu a fost pus în funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, instituție care se ocupă de controlarea și sancționarea operatorilor din acest domeniu. Totuși, potrivit CV-ului său, acesta nu are nicio legătură cu industria jocurilor de noroc, ci mai degrabă cu sectorul frumuseții. Cristian Pascu are o diplomă de coafor și e administratorul mai multor saloane de înfrumusețare. Acesta a fost consilier local PNL la Sector 6. Guvernul a vrut să treacă pe sub radar cu această numire. Digi24 a cerut Executivului un punct de vedere, însă până în acest moment, nu am primit niciun răspuns.

Calificat în coafare, Cristi Pascu s-a ocupat de-a lungul timpului de administrarea unor saloane de frumusețe și a fost prezentator TV. În politică s-a propulsat printr-o funcție de consilier local din partea liberalilor. Acum, el însuși recunoaște că nu datorită experienței a fost pus la șefia jocurilor de noroc.

CV-ul lui Pascu arată astfel:

- diplomă de coafor

- administrator saloane de frumusețe

- fost prezentator TV

- facultatea de drept

- fost consilier local PNL la Sector 6>

„Strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experiență. (...) Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină, am dus-o la capăt”, a declarat recent numitul vicepreședinte al ONJN, pentru G4Media.

Deși a fost numit chiar de către premier, propunerea a venit din partea Ministerului Finanțelor. Așa că odată ieșită la iveală informația, social-democrații se dezic de el și vorbesc despre sinecuri la stat.

Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD: „Nu înțeleg rațiunile pentru care PNL a pus un hairstylist în această funcție. Din păcate arată un mecanism de numire în funcții importante din România, mecanism politic, pe bază de sinecură. Îmi pare rău că face parte din coaliția noastră de guvernare”.

Theodor Stolojan: „Nu trebuie neapărat să fii expert în economia digitală ca să conduci, să faci un management bun într-o organizație. Dacă n-are aceste calități dovedite, atunci este o greșeală că a fost numit acolo. De regulă acest lucru se discută în organul executiv de conducere a partidului. Eu nu-mi amintesc să fi discutat acest caz”.

Acum, Opoziția îi cere premierului de urgență revocarea lui Cristian Pascu din funcție și îl acuză că protejează cu tot dinadinsul industria jocurilor de noroc.

Diana Stoica, deputat USR: „Marcel Ciolacu e cel mai mare mincinos și cel mai mare protector al industriei jocurilor de noroc. Îi cerem urgent domnului Marcel Ciolacu să revoce numirea și să pună în fruntea acestei instituții cheie pe cineva care înțelege cu ce se mănâncă”.

De-a lungul timpului, guvernanții au promis că vor veni cu reguli mai dure pentru a reduce dependența de jocurile de noroc. În Legislativ sunt blocate însă cel puțin 7 legi despre care rar se mai vorbește ceva.

Editor : A.C.