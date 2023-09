Firma fostului premier al României Victor Ponta se numește Vp Projects Advisers S.R.L. și, potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului, a avut o cifră de afaceri pe anii 2021 și 2022 în valoare de circa 1,3 milioane de euro. Profitul net al firmei se ridică la peste 1 milion de euro. Fostul premier, astăzi consilier onorific al premierului Ciolacu, susține că nu a avut și nu are afaceri cu nici o instituție publică sau companie cu capital de stat din România.

Victor Ponta a fost numit recent într-un post de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 18 august 2023, dată la care devine oficială și produce efecte. Potrivit legii din România, consilierii onorifici nu sunt obligați să-și depună declarațiile de avere sau de interese, ei nefiind plătiți din bani publici. Cu toate acestea, consilierii onorifici beneficiază sau ar putea beneficia de multe alte avantaje. În cazul lui Victor Ponta, avantajele pot fi văzute în suprapunerea obiectului de activitate al postului său de consilier onorific cu cel al firmei sale. La guvern, Ponta deține funcția de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale. La firmă se ocupă cu același lucru. Codul CAEN al firmei VP Projects Advisers SRL este 7022 și anume activități de consultanță pentru afaceri și management. “Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, spunea în urmă cu un an Victor Ponta pentru Digi24.ro.

Întrebat astăzi, după numirea sa în funcția de consilier onorific la guvern, despre posibilul conflict de interese, Victor Ponta explică pentru Digi24.ro că nu are beneficii materiale de la guvern. “Cum adică? Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat. Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat, sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că NU - nu am și nu am avut”, susține Victor Ponta.

L-am întrebat pe Victor Ponta dacă va beneficia, în calitatea sa de consilier onorific, de un birou la Palatul Victoria. “Nu încă. Probabil o să dea. Nu mor eu de asta”.

Cu ce se ocupă firma lui Ponta

Pe website-ul firmei sale, Victor Ponta explică în detaliu care sunt serviciile pe care le oferă clienților săi. Între acestea:

Harta și construirea alianțelor cu părțile interesate Facilitarea participării active a factorilor de decizie relevanți și a organizațiilor de conducere în beneficiul intereselor publice.

Gestionarea crizelor și a reputației. Oferirea de sfaturi și îndrumări strategice prin diverse scenarii.

Afaceri legale. Oferirea de analize de drept comparat, analize juridice, elaborarea legislației și chestiuni de reglementare.

Afaceri guvernamentale naționale și internaționale. De la perspective fiscale și macroeconomice, analize politice la politici publice și chestiuni de guvernanță, punem cap la cap piesele puzzle-ului geopolitic pentru a înțelege mai bine impactul deciziilor globale.

Advocacy. Comunicăm viziunea ta lumii. Haide să facem împreună o schimbare!

Comunicare strategică. Transmiterea de povești captivante adaptate publicului dorit.

Analiza politicii și informații politice. Modelul nostru de operare duce colaborarea la un nivel superior, permițându-ți să înțelegi agenda publică. Haide să o conturăm împreună!

Dezvoltare de afaceri noi. Deschiderea căii pentru afacerea ta pentru a accesa inovații emergente și piețe din afara țării.

B2B (business-to-business) Prin construirea de rețele interconectate, creăm oportunități care ajută companiile de vârf să prospere și să crească.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma VP Projects Advisers SRL, înființată în anul 2021, a încheiat anul 2022 cu un profit net de 5.195.955 lei pe anii 2021 și 2022. Asta înseamnă un profit de peste 1 milion de euro. Cifra de afaceri pe anii 2021 și 2022 a fost de circa 1,3 milioane de euro. VP Projects Advisers SRL a declarat 3 angajați în anul 2021 și 7 angajați în anul 2022. Unul dintre aceștia este Adrian Botîlcă, consilier local la Primăria Sectorului 3, care publică în declarația sa de avere din iunie 2023 venituri anuale de la firma VP Projects Advisers SRL în valoare de 14.628 lei (aproape 3000 de euro). Adrian Botîlcă este și unul dintre colegii de partid ai lui Victor Ponta, el fiind secretar general al organizației de Tineret a Pro România.

Ponta despre consilierea președintelui Serbiei: “Restul relațiilor mele private sunt confidențiale”

L-am întrebat pe Victor Ponta dacă și-a păstrat funcția de consilier onorific al președintelui Serbiei și dacă mai este consilier onorific și ai altor demnitari din afara țării. “Restul relațiilor mele private sunt confidențiale”, a declarat Victor Ponta pentru Digi24.ro.

În anul 2016, după ce demisionat din funcția de prim-ministru al României, Victor Ponta devenea consilier onorific al președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić. În ianuarie 2018 Ponta primea și cetățenia sârbă. “Aș fi vrut să fiu consilier onorific și al președintelui României, dar, știți cum e, nimeni nu e profet în țara lui. Nu mi-a cerut niciodată dl Iohannis opinia, i-aș fi dat-o cu mare plăcere. Mă întreabă toată lumea din jurul României ce se întâmplă”, declara Victor Ponta în februarie 2018 pentru RFI. Victor Ponta ar fi fost consilier onorific și al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, potrivit unor informații apărute în presă, dar Ponta a negat aceste informații.

Relația cu Vladimir Putin

Victor Ponta apărea în anul 2015 în imediata apropiere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la ceremonia organizată la deschiderea Jocurilor Europene de la Baku. Dintre toți liderii politici europeni, la festivitatile din Azerbaidjan s-au afișat numai președintele Rusiei, Vladimir Putin, Alexandr Lukasenko, președintele Belarusului, și Recep Erdogan, președintele Turciei.

Liderii UE au boicotat atunci ceremonia, iar liderii politici din România au criticat prezența lui Victor Ponta la ceremonia din Azerbaidjan. În februarie 2014 Victor Ponta publica pe pagina sa de facebook o fotografie care îl înfățișa alături Vladimir Putin la un dineu cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Soci. Imaginea a fost ștearsă ulterior de pe pagina sa de facebook.

Ponta, consilier pentru Ciolacu. Și invers

Numirea lui Victor Ponta în funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu vine în oglindă după ce în martie 2013 premierul Victor Ponta îl numea pe Marcel Ciolacu într-o funcție de consilier onorific. Doi ani mai târziu, în 2015, în presă apăreau fotografii cu Ciolacu alături de Omar Hayssam la o partidă de vânătoare organizată de Direcția Silvică Buzău. S-a speculat atunci chiar că Marcel Ciolacu apărea pe o listă de datornici a lui Hayssam, care l-ar fi împrumutat cu 200 de milioane de lei vechi la începutul anilor 2000 pe actualul lider al PSD. Premierul Ponta decidea în urma acestui scandal, mai exact pe 19 mai 2015, să îl demită pe Ciolacu din funcția de consilier onorific.