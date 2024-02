Bani pentru fermieri și benzi în vămi dedicate camioanelor înmatriculate în UE. Ciolacu: Vor avea prioritate în fața celor din Ucraina

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, la începutul ședinței de guvern, noi măsuri pentru fermieri și transportatori. Peste 1,2 miliarde de lei din fonduri europene vor ajunge la peste 700.000 de fermieri, în timp ce în vămile Calafat, Nădlac II şi Borş II sunt deschise benzi dedicate vehiculelor înmatriculate în UE. „Astfel transportatorii noștri vor avea prioritate în fața camioanelor din Ucraina sau Turcia”, a declarat premierul.

„Aprobăm două hotărâri de Guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal și zootehnic, în contul cererilor depuse în cursul anului trecut. Fondurile reprezintă ajutoarele naționale tranzitorii finanțate din fonduri europene. De aceste sume vor beneficia peste 550.000 de fermieri din sectorul vegetal și 200.000 din cel zootehnic”, a declarat Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de guvern.

De asemenea, după ce ieri s-a deschis circulația pe o bandă dedicată camioanelor înmatriculate în UE în vama Calafat, de astăzi la Nădlac II şi Borş II se deschid astfel de benzi.

„Azi mai rezolvăm una dintre solicitările esențiale ale transportatorilor. Devin funcționale benzile dedicate vehiculelor înmatriculate în Uniunea Europeană. De ieri, s-a deschis circulația pe o asemenea bandă în vama Calafat, iar de azi la Nădlac II şi Borş II. Urmează și vama Giurgiu în curând, iar astfel transportatorii noștri vor avea prioritate în fața camioanelor din Ucraina sau Turcia”, a spus Ciolacu.

După cele trei puncte de trecere a frontierei, urmează și vama Giurgiu, a anunțat și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Benzile dedicate în punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu vor fi funcționale după implementarea noului sistem de preselecție a camioanelor (presupune inclusiv instalarea unui cântar suplimentar).”

„Astfel, cum am stabilit în discuțiile cu transportatorii, implementăm aceste benzi de preselectare a traficului rutier greu acolo unde configurația drumului o permite. Precizez că pe benzile inscripționate EU vor putea circula doar camioanele înmatriculate în Uniunea Europeană. Pe benzile inscripționate ALL TRUCKS vor putea circula, atât autocamioane înmatriculate în state non-UE, cât și cele înmatriculate în state membre UE dacă benzile inscripționate EU sunt aglomerate sau dacă banda ALL TRUCKS este liberă”, a precizat ministrul Transporturilor.

