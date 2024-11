Birchall, după ce Geoană a acuzat-o că a filmat clipul în care fostul lider PSD apare primind bani pentru campanie: „Minte cum respiră”

Clipul video publicat în anii 2008-2009, în care Mircea Geoană, pe atunci președintele PSD, apare primind bani de la o persoană, a intrat din nou în atenția publică. Mircea Geoană susține, într-un interviu acordat G4 Media, că banii au fost dați de Ana Birchall, acum contracandidat la prezidențiale, și că au fost înregistrați în trezoreria partidului. În replică, fosta ministră a Justiției îl acuză pe Geoană, într-o declarație acordată Digi24.ro, că „minte cum respiră” și amintește că donația făcută de ea în anul în care a fost filmat clipul era mult mai mare decât suma vehiculată.

În urmă cu 14 ani, pe platforma Youtube a fost publicat un clip video intitulat „Film spaga/mita Mircea Geoana”.

Potrivit acestui clip, o persoană susține că i-a oferit lui Mircea Geoană, la acea vreme președinte PSD, 5.000 de euro drept „contribuție electorală”. Tot din clip reiese că Geoana a luat banii și i-a pus într-un sertar al biroului său. Subiectul a fost readus în discuție în acest an, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Mircea Geoană a fost întrebat de acest episod în cadrul unui interviu acordat G4 Media. El susține că a fost vorba de „o donație pentru partid” de la Ana Birchall (despre care spune că a realizat clipul), care s-a regăsit în contabilitatea PSD.

„Acea sumă cred că era undeva la câteva mii de euro s-au regăsit în contabilitate. Monitorul Oficial a fost publicat, nu este absolut nimic nelalocul lui (...) Două trei mii, nu știu (n.r. Întrebat câți bani erau). Imediat am chemat mandatarul și trezorierul partidului și s-au înregistrat banii în contabilitate”, a mai menționat Mircea Geoană.

Potrivit Monitorului Oficial și datelor existente în platforma banipartide.ro, există o donație înregistrată de Ana Birchall pentru PSD în anul 2008, dar de 90.000 de lei, echivalentul a aproximativ 24.000 de euro (la cursul valutar BNR din iunie 2008). De altfel, fosta ministră a Justiției a respins ipoteza că ar apărea în clipul video menționat încă din anul 2009.

„Domnul Geoană minte cum respiră și se încurcă în minciuni, dar cu asta ne-am obișnuit. Reactia domnului Geoana, deși a tăcut ca un laș 16 ani, demonstrează că tot ce am spus despre el este adevărat. Nu doar că nu și-a cerut scuze, dar ridică minciuni la un nou nivel. Discuția despre banii donați este stupidă, se bâlbâie apropo de suma ceea ce arată clar că minte din nou. Adevărul este cel spus de mine și se regăsește în Monitorul Oficial 215, exact cum am spus eu în 2009”, a fost reacția Anei Birchall, candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an, pentru Digi24.ro.

Totodată, Birchall amintește de atacul lansat de Mircea Geoană la adresa jurnalistului de investigații Attila Biro. Detalii, aici.

„Ca să înțelegeți schema stupidă pe care o joacă acum, după ce un jurnalist reputat de investigații a expus adevăruri incomode despre campania sa, Geoană a ajuns să susțină că acesta ar fi orchestrat un asasinat în Bulgaria. Acesta este domnul Geoană”, a adăugat Birchall.

