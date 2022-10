Bode: Toți cei care mă vor mai acuza că am secretizat teza de doctorat, cu toți mă voi întâlni în instanță

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a negat că teza sa de doctorat ar fi „secretizată” și a spus că ea este disponibilă pentru consultare la Biblioteca UBB din Cluj și la Biblioteca Națională a României. Bode a mai spus și că îi va da în judecată pe toți cei care îl vor mai acuza că și-a secretizat teza - „Cu toți mă voi întâlni în instanță”.

Cosmin Prelipceanu: Lucrarea dumneavoastră de doctorat urmează să fie publicată, așa ați notificat UBB-ul, că urmează să fie publicată de o editură pe site-ul căreia lucrarea apare la „În curând”. Veți grăbi publicarea lucrării dumneavoastră de doctorat? O așteaptă toată lumea.

Lucian Bode: Vorbesc pentru prima dată public despre acest lucru. Nu am făcut-o pentru că am văzut afirmațiile absolut mincinoase din spațiul public rostogolite, cum că lucrarea mea de doctorat este „secretă”. Că „a fost secretizată” chiar.

Este o aberație să afirmi așa ceva, că o lucrare susținută public în 2018 poate fi secretizată în România. Totul a pornit de la un titlu pe care un jurnalist l-a dat unui articol care, pe fond, era absolut corect și prezenta cronologia susținerii tezei de doctorat dar titlul era „Bode și-a secretizat teza de doctorat”. Demontez această minciună public.

În 2018 mi-am susținut teza la UBB din Cluj-Napoca. În 2018, am adeverința de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, adeverința prin care se spune foarte clar - „prin prezenta se adeverește că domnul Lucian Bode a predat un exemplar din lucrare”.

Este documentul-piesă la dosarul trimis către Ministerul Educației. Lucrarea este publică și, mai mult, în urmă cu doi ani, jurnaliști interesați de lucrarea mea au spus următorul lucru: „De altfel, teza de doctorat semnată de Lucian Bode poate fi consultată de oricine la bibliotecă, fiind vorba de o lucrare publică. Teza este accesibilă la Biblioteca Centrală Universitară «Lucian Blaga» din Cluj în format print și la Biblioteca Națională a României atât în format print cât și în format electronic. Demersul nostru apare și după ce în presă au apărut articol despre secretizarea tezei”.

Așadar, un exemplar a fost predat, conform legii, la Biblioteca UBB, un exemplar la Biblioteca Națională unde poate fi consultat și în format electronic, iar în termenul legal am constituit depozitul legal pe care editura l-a tipărit. Cărțile în număr de șapte sunt la Biblioteca Națională a României cu toate dovezile.

Această minciună a fost rostogolită în spațiul public și am văzut că au scris-o și în moțiune. Și mă bucur că după patru ani pot să explic acest lucru. Toți cei care mă vor acuza, de acum înainte, că am secretizat teza de doctorat, cu toți mă voi întâlni în instanță. Prea mult și-au bătut joc de munca mea și de ceea ce ei numesc ascunderea tezei, că n-au putut s-o citească. Au citit-o de nu mai au coperți și jurnaliștii și nu numai. Mă bucur că am avut această posibilitate să respect întru totul, nici n-aș fi făcut altfel, toate procedurile academice.

Editor : Adrian Dumitru