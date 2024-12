Bolojan, reacție după desecretizarea documentelor CSAT care arată interferențe externe în alegeri: Poate afecta procesul electoral

Președintele interirmar al PNL Ilie Bolojan a declarat, joi seară la Digi24, a atras atenția că desecretizarea documentelor din CSAT care arată inplicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din țara noastră nu poate decât să amplifice un vot antisistem, „ceea ce poate cu siguranță afecta un proces electoral”.

„Din aceste documente rezultă că procesul electoral a fost perturbat, iar într -o țară în care terenul e pregătit pentru a potența o stare de nemulțumire, această perturbare vine pe un fond care nu face decât să amplifice un vot antisistem, ceea ce poate cu siguranță afecta un proces electoral. Dacă e să fim cât se poate de corecți și eu caut să fiu un om corect cu oamenii, această stare de fapt vine pe un fond de nemulțumire față de lumea politică și sigur că reforma lumii politice e necesară, dar distrugerea partidelor politice sau anularea sistemului democratic sigur nu e soluția că țară să se dezvolte și să meargă înainte”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat ce concluzie trage din documentele desecretizate de CSAT, joi seară la Digi24.

Chestionat dacă consideră că Rusia e în spatele acestei perturbări în urmă documentelor făcute publice, președintele interimar al PNL a răspuns: „Eu nu pot să fac afirmații pe care nu le pot proba. Cu siguranță, astfel de perturbații majore, care înseamnă o difuzare puternică în zona unor canale de online și amplificarea unor lucruri au nevoie de o susținere puternică în spate, de profesioniști și în același timp, dacă urmăresc ce s-a întâmplat în alte țări, alte procese electorale seamănă cu o tehnică de acest timp, dar eu personal nu am elemente care să mă facă să spun asta”.

Bolojan nu a dorit să se pronunțe, întrebat despre scenariile de validare sau nu a turului 2 de către CCR sau dacă ar exista posibilitatea suspendării președintelui de către Parlament, în cazul în care e ales Călin Georgescu. „Acum România are nevoie de oameni responsabili în serviciile statului, în politică, în instituții și în rândul oamenilor, și a românilor de rând”, a mai spus el.

„Eu nu mă pot pronunța pe această pe aceste aspecte. În orice caz, dacă instituțiile statului constată că procesul electoral a fost afectat prin chestiuni care într-adevăr influențează semnificativ votul, au responsabilitatea să-și onoreze funcțiile pe care le ocupă fiecare. Vorbeam acum câteva luni, știți, de funcții fără responsabilitate. Fiecare om din România, astăzi, cu cât are o funcție mai înaltă, are o responsabilitate mai mare. Totul e bine cât este bine. Atunci nu-ți dai seama dacă un om care o funcție ocupă o funcție publică, indiferent de ce instituție e responsabil sau nu. Când o instituție intră în situație de criză, indiferent care este criză respectivă sau în zona ei de competență apare o criză, îți dai seama dacă oamenii ăia sunt niște oameni responsabili după ceea ce fac. Și acum, România are nevoie de oameni responsabili în serviciile statului, în politică, în instituții și în rândul oamenilor, și a românilor de rând. Mergând la vot și acolo unde este fiecare, să arătăm că suntem într-adevăr niște oameni responsabili”, a conchis Bolojan.

