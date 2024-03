Burduja: Mă voi bate cu Nicușor Dan, cu Firea și cu Piedone. Asta înseamnă o competiție pe bune

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat la emisiunea Jurnalul de seară, de la Digi24, că, dacă va fi ales să candideze pentru Primăria Capitalei, se va lupta atât cu atât cu Nicușor Dan, cu Gabriela Firea, dar și cu Piedone. „Am spus de la preluarea filialei București a PNL că sunt dispus să-mi asum această bătălie pentru Primăria Generală, fără a conta pe sprijinul altor partide,” a precizat Burduja.

Cosmin Prelipceanu: Ce ne puteți spune despre decizia din seara asta din coaliție? Noi știm, aproape că ne-a confirmat Lucian Romașcanu de la PSD, că cele două partide au decis să meargă cu candidați proprii la Primăria Capitalei.

Sebastian Burduja: Din punctul meu de vedere nu se schimbă mare lucru, pentru că eu am spus de la preluarea filialei București a PNL că sunt dispus să-mi asum această bătălie pentru Primăria Generală, fără a conta pe sprijinul altor partide. Cred că, finalmente, aceste alegeri sunt despre proiectul pentru București, despre planul pentru București cu care fiecare candidat vine în fața electoratului, despre ce a făcut fiecare în funcțiile publice. Pentru Nicușor Dan, înțeleg că mai nou este sociolog, am ascultat o lungă expunere care pare a fi mai degrabă pe tărâmul dlui Ionaș, despre polarizare, despre tot felul de calcule politice. Nu cred că despre asta trebuie să fie vorba în alegerile pentru Bucureștiul viitorului și pentru viitorul Bucureștiului, ci despre viziunea pe care o are fiecare candidat, proiectele și planul pentru un altfel de București. Că ce au făcut cei care au fost primari în acest oraș, am văzut cu toții, de asta suntem azi unde suntem.

Cosmin Prelipceanu: Cele două partide vor merge cu candidați proprii. Dumneavoastră veți fi candidatul desemnat de PNL?

Sebastian Burduja: Sunt președintele filialei, deci am această răspundere. Decizia va aparține forului statutar, Biroul Politic Național. Cu siguranță va fi o analiză atentă. Îmi doresc să tranșăm această chestiune cât mai repede, pentru a putea să ieșim pur și simplu în fața bucureștenilor cu planul pe care l-am gândit.

Cosmin Prelipceanu: De ce au fost testate celelalte nume de partidul dvs pentru Primăria Capitalei? De ce Ionuț Lupescu, de exemplu, la un moment dat, părea să fie varianta preferată de Nicolae Ciucă. Cum v-ați simțit să se facă testele astea în ceea ce vă privește? Că presupunem că erați în comparație, nu?

Sebastian Burduja: Dar în niciun fel, pentru că e normal atunci când vii cu un candidat comun între două partide, fără să o fac și eu pe sociologul, cum a fost Nicușor Dan mai devreme, e normal să te preocupe ce candidat este capabil să capteze acest electorat al celuilalt partid din această coaliție. Atunci putea să fie o variantă și un nume de tipul Ionuț Lupescu.

Cosmin Prelipceanu: Mergem pe această ipoteză în care dvs veți fi nominalizat candidatul PNL. Cu cine vă veți bate? Cu Nicușor Dan sau cu Gabriela Firea?

Sebastian Burduja: Cu amândoi și cu dl Piedone. Finalmente, asta înseamnă o competiție pe bune. Eu i-am propus dlui Nicușor Dan, de câteva luni de zile, organizarea alegerilor primare pe dreapta, ca să nu mai utilizeze acest narativ ieftin de tipul cine nu e cu mine este cu PSD-ul. Nu știu cât de de dreapta este dânsul. Asta e o discuție pe care poate o să o facem cândva, dar nu are motive să se teamă de o competiție onestă. Alegeri primare este un instrument într-o democrație, cel mai bun să se bată cu candidații pe care stânga îi propune în București și sunt convins că va avea cu atât mai multe șanse să fie un primar bun pentru bucureșteni.

Cosmin Prelipceanu: Mergem pe această idee că veți fi doi candidați de dreapta, deși înțelegem că puneți între paranteze apartenența la dreapta a lui Nicușor Dan. Dar dacă vor fi doi candidați de dreapta, asta nu înseamnă mai multe șanse pentru Gabriela Firea?

Sebastian Burduja: De asta alegerile primare pot fi o soluție. Public l-am provocat pe Nicușor Dan să accepte această soluție pentru a da dreptei un candidat foarte puternic. Nu mi-a răspuns la această invitație, poate o să îl întrebați dvs data viitoare. Sigur o să îl întrebe bucureștenii. Consider că viitorul Bucureștiului trebuie să fie axat pe dezvoltare, pe investiții, pe crearea de locuri de muncă, pe salarii mai mari pentru bucureșteni, pentru că, din păcate, mulți bucureșteni au sărăcit în ultimii ani. Asta este realitatea și deci o viziune de dreapta este una corectă și eu mi-o asum. Important e ca bucureștenii să aibă de făcut această alegere pe baza unor proiecte concrete, nu pe baza unor argumente sociologice.

Cosmin Prelipceanu: O să vă rog să comentați și o declarație făcută dimineață de Gabriela Firea, care, la Antena 3, a spus: Președintele PNL București, dl Burduja, nu are cum să vină să promită în București ceva bucureștenilor decât mințindu-i, pentru că, încă o dată, PNL în București egal USR în București egal Nicușor Dan.

Sebastian Burduja: Cred că bucureștenii își doresc pur și simplu altceva de la această competiție. După decenii de scandal, de mizerie, de țipete, de retorică stridentă, haideți să fie, sper, măcar de data asta, o altfel de competiție, în care dezbatem proiectele care sunt bune pentru bucureșteni, care generează dezvoltare. Pregătirea fiecărui candidat, ce a făcut în funcțiile publice, ce a reușit să lase în urmă pentru semeni. Despre asta ar trebui să fie politica și după 34 de ani de la Revoluție, cred că România intră într-o nouă etapă în care această logică ar trebui să fie cu atât mai mult la București, unde vorbim de un public care întotdeauna s-a manifestat pentru democrație, împotriva abuzurilor care vizau erodarea statului de drept. Dna Firea probabil și le amintește foarte bine.

Cosmin Prelipceanu: Sondajul pe care l-a prezentat azi Nicușor Dan seamănă în vreun fel cu sondajele dumneavoastră?

Sebastian Burduja: Din punctul meu de vedere, nu prea seamănă. Sigur că e o poză în timp. În sondajul pe care noi l-am făcut la PNL București în luna ianuarie, e adevărat, nu am testat candidați pentru că am vrut să vedem electoratul de partid, dar știm că două treimi dintre bucureșteni vor o schimbare. Nu-l mai vor pe Nicușor Dan și tot două treimi nu o mai vor pe Gabriela Firea. De aceea, am considerat că e de datoria PNL să vină cu această a treia cale, bazată pe soluții, bazate pe o campanie onestă, corectă, caracterizată de bun simț. Mi-aș dori să văd asta și de la ceilalți candidați. Mi-aș dori să renunțe Nicușor Dan la acest narativ ieftin, cu cine nu e cu mine este pesedist. Mi-aș dori ca Gabriela Firea să vorbească mai mult despre idei și proiecte și mai puțin despre alți candidați.

Editor : A.P.