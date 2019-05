Când propune premierul Dăncilă noi miniștri în locul celor interimari

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri la Nucet, judeţul Dâmboviţa, că aşteaptă din partea preşedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de miniştri pentru portofoliile de la Justiţie, Fonduri Europene şi pentru Românii de Pretutindeni, urmând ca apoi să decidă cu privire la trimiterea altor propuneri, relatează Agerpres.



„Majoritatea s-a văzut la vot. S-a văzut că există această majoritate. Nu din cauza majorităţii, mă gândesc cum acum preşedintele ne pune din ce în ce mai multe piedici, chiar dacă ar trece (...) remanierea, am putea să intrăm într-un blocaj, pentru că putem avea surpriza ca preşedintele să nu numească sau să conteste. Cel puţin, acum avem miniştri interimari şi putem funcţiona. Aşteptăm motivarea pentru respingerea celor trei propuneri”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată fiind de jurnalişti dacă are emoţii în privinţa asigurării majorităţii coaliţiei în Parlament.



Viorica Dăncilă a precizat că nu va trimite alte propuneri până nu vede motivarea preşedintelui Klaus Iohannis.



„Preşedintele trebuie să ne dea motivarea respingerii, pentru că oportunitatea alegerii unor miniştri revine primului ministru. Primul ministru răspunde pentru funcţionarea Guvernului. Vreau să văd dacă sunt motive legate de legalitate, nu de oportunitate sau de pregătirea cuiva (...) Până nu văd motivarea, nu am cum să trimit alte propuneri”, a explicat premierul.

La 24 aprilie, președintele României Klaus Iohannis a semnat decretele de numire în funcție pentru miniștii interimari Ana Birchall (la Justiție), Eugen Teodorovici (la Fonduri Europene) și Radu Oprea (la Ministerul pentru Românii de pretudindeni), se arată într-un comunicat al Președinției. Cu o zi înainte, președintele anunțase că a respins propunerile din partea PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor europene și pentru Românii de pretutindeni. Persoanele propuse nu sunt pregătite și nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste posturi, a spus șeful statului. Era vorba despre Eugen Nicolicea, Oana Florea şi Tit Liviu Brăiloiu.



Câteva mii de credincioşi au venit, vineri, la Mănăstirea Nucet, de lângă Târgovişte, pentru a lua apă sfinţită de la Izvorul Tămăduirii şi să asiste la slujba religioasă. Tot vineri s-a sărbătorit Ziua Localităţii Nucet. Printre oficialităţile prezente au fost premierul Viorica Dăncilă, miniştrii Eugen Teodorovici, Sorina Pintea, Ştefan Radu Oprea, parlamentari de Dâmboviţa, candidaţii PSD pentru europarlamentarea Rovana Plumb şi Gabriela Zoană, oficialităţi locale.

Citiți și:

Viorica Dăncilă, supărată că nu a fost invitată la summitul de la Sibiu

Viorica Dăncilă: Pentru mine important acum nu este referendumul, importante sunt alegerile europarlamentare

Viorica Dăncilă a scăpat de ”umbra lui Dragnea” de la Guvern. Anca Alexandrescu nu mai este consilierul premierului

Etichete:

,

,

,

,