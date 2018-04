Carmen Dan: Domnul președinte a avut o supărare

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului pentru că a „avut o supărare”. Ministrul de Interne se află pe litoral pentru a verifica forțele de ordine și a se asigura astfel că turiștii sunt în siguranță în mini-vacanța de 1 Mai.

„Domnul preşedinte a avut o supărare şi toată lumea a constatat. Vă asigur că premierul, dar şi Guvernul - care au ca obiectiv să pună în aplicare programul de guvernare, cu orice risc - au avut întotdeauna deschidere şi şi-au dorit o comunicare şi o colaborare cu Administraţia Prezidenţială, o colaborare interinstituţională. Nu cred că ar trebui să uitam lucrul acesta”, a declarat Carmen Dan.

Întrebată dacă premierul ar trebui să-și dea demisia, Carmen Dan a declarat: „Nu, bineînțeles că nu, și nu o va face”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă , susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. „Sunt trei luni (n.r. - de la învestirea Guvernului Dăncilă) după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României”, a spus Iohannis într-o declarație de presă susținută la Cotroceni.

Reacția premierului a venit după aproape nouă ore.

„M-au jignit aprecierile peiorative ale preşedintelui, dar nu numai ce a spus preşedintele în această zi. Şi înainte, aprecierile preşedintelui, modul de exprimare al preşedintelui m-au jignit, şi acesta a fost şi motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotroceni. Am încercat să comunic direct cu preşedintele. Aşa cum am spus încă de la învestirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituţională. Am sunat azi pentru a-i comunica preşedintelui, să am o discuţie cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire şi că nu poate răspunde şi că această întrunire va dura până la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni astăzi la întâlnire. Am sperat ca preşedintele să sune şi să discutăm acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii”, a susţinut Dăncilă.