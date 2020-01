Cătălin Rădulescu îl atacă pe Titus Corlățean: „Tot din cauza ta am pierdut și președenția țării, amărâtule”

Deputatul PSD de Argeş Cătălin Rădulescu reacționează la afirmațiile lui Titus Corlățean, spunând despre fostul ministru al Justiției că îl caracterizează „oportunismul, lașitatea și securismele” și că nu își dorește decât „o funcție și un loc cald la vârful partidului”.

„Am aflat astăzi (duminică - n.red.), că la Conferința județeană extraordinară din Dâmbovița, un candidat, nu la funcția de președinte ci la funcția de președinte executiv (asta arată cât de curajos este acest coleg), cerea în discursul dânsului ca partidul să renunțe la stilul PRM și la stilul „mitralieră”! Păi sigur, știu că colegul Corlățean își dorește foarte tare conducerea organizației Dâmbovița sau în general orice conducere sau funcții sau vreun minister, și asta de când există în partid, oportunismul, lașitatea și securismele îl caracterizează! Domnule Corlățean, atunci când se făceau abuzuri enorme în justiție și colegi de-ai tăi erau anchetați, judecați sau condamnați, ca ținte politice, fiind nevinovați, marea majoritate dintre ei, atunci când românii erau înregistrați ilegal pe siguranța națională, când se făceau anchetele și rechizitoriile de către SRI, când s-au descoperit protocoale, când se dădeau biletele cu soluția de condamnare judecătorilor, tu, senator PSD tăceai chitic, că îți era teamă să nu deranjezi structurile”, afirmă deputatul PSD, potrivit Mediafax.

Cătălin Rădulescu spune că a ieșit public, alături de alți colegi din PSD și au reclamat abuzurile din Justiție.

„Da, am ieșit public eu, Olguța, Codrin, Pleșoianu, Șerban Nicolae, Iordache, Nicolicea, Ionel Arsene, Teodorovici și alții, împotriva unui sistem opresiv și ilegal și datorită reacțiilor noastre și atacării la CCR a acestor ilegalități, multe dintre acestea au fost stopate, prin deciziile Curții. Știm că am deranjat foarte tare, însă noi am ales curajul și responsabilitatea, decât lașitatea și oportunismul pentru funcții, pe care l-ai ales tu, Titus Corlățean. Noi toți suntem de zeci de ani în aceleași organizații, tu, oportunistule ai trecut prin atâtea organizații, numai și numai pentru a avea funcții”, a adăugat Rădulescu.

Rădulescu îl atacă pe Corlățean pe subiectul secțiilor de votare din străinătate

Deputatul afirmă că diferența dintre el și Corlățean este că el a ales să susțină o echipă în Argeș, iar fostul șef al Justiției vrea o funcție și un loc cald la vârful partidului.

„Spui că din cauza peremiștilor și a mea, a pierdut partidul? Spune asta membrilor de partid și primarilor din țară, care ne iubesc pentru curajul nostru, însă cred ca vei fi fugărit de oameni! Știi de ce am pierdut procentele în sufragiul românilor, Titus Corlățean? O mare parte din cauza ta, că ți-ai bătut joc de românii din diaspora, nefăcând suficiente secții de votare, atunci când erai un jalnic ministru de Externe. Tot din cauza ta am pierdut și președenția țării, amărâtule. (...) Între oportunismul, lașitatea și dezastrul făcut de tine ca ministru românilor din diaspora, aleg curajul, patriotismul și naționalismul. Nu o sa fii niciodată ca mine, ca Olguța, Codrin, Teodorovici, Șerban Nicolae, Pleșoianu, Arsene, Iordache sau Grindeanu, o sa rămâi un individ mort după funcții și atât! Dep Cătălin Marian Radulescu sau „Mitraliera“ așa cum mi-ai spus tu. Eu sunt medic, tu?”, conchide Rădulescu, pe pagina sa de Facebook.

Titus Corlăţean a cerut, la conferința de alegeri a PSD Dâmbovița, liderilor de partid să renunțe „la peremisme și la stilul mitralieră”. Corlăţean a atras atenția că PSD are nevoie de lideri care vorbesc corect limba română, știu și limbi străini și sunt buni comunicatori.

Corlăţean a afirmat, în fața delegaților, că există colegi în PSD care nu realizează că s-au schimbat timpurile și că este nevoie de inteligență politică și înțelepciune pentru ca unii să își facă propria introspecție.

„Suntem într-un moment dificil pentru PSD. Este pe de o parte rezultatul unor greșeli pe care și noi le-am făcut, și în organizația asta de partid județeană, unele și la nivel național”, a spus Corlăţean.

Acesta a adăugat că este pentru prima dată în 30 de ani, în România, când „avem de-a face cu o obsesie a actualei puteri de a acapara puterea absolută în stat”.

„Să renunțăm la peremisme, să renunțăm la stilul Mitralieră, să renunțăm la lucruri care nu ne atrag electoratul. Să ieșim, să prezentăm echipe de bună calitate”, a afirmat Corlăţean, cu referire la Cătălin Rădulescu, poreclit „Mitralieră”.

Corlățean a spus că PSD are nevoie de oameni pregătiți profesional și politic, „care să vorbească corect românește, să mai știe și niște limbi străine, să fie buni comunicatori publici și politici”.

Pentru conducerea PSD Dâmbovița au candidat Rovana Plumb și Corneliu Ștefan, câștigător fiind desemnat cel de-al doilea.