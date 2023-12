Premierul României, Marcel Ciolacu, i-a răspuns luni seară, la emisiunea „Jurnalul de Seară”, președintelui USR, Cătălin Drulă, la întrebarea adresată de acesta în cadrul „Săptămânii președinților”, săptămână în care liderii partidelor parlamentare pun întrebări omologilor invitați la Digi24.

Întrebarea adresată de președintele USR, Cătălin Drulă, premierului României, în cadrul „Săptămânii președinților”: „De ce ați crescut taxele românilor care muncesc cinstit ca să alimentați pensiile speciale și clientela de partid?”

Marcel Ciolacu: „E așa... Mi se pare așa, mic. Câteodată nici nu-mi vine să răspund. În primul rând am reușit împreună cu Comisia să trecem o lege. Nicio lege nu poate fi retroactivă, știu și eu și dvs și toată lumea. Mai mult, domnul Drulă și cu echipa domniei sale au trecut foarte clar în jalonul cu pensiile speciale înafară de tâmpenia cu pensiile ocupaționale care au devenit pensii speciale, că pensiile magistraților trebuie să țină cont de deciziile Curții Constituționale din România. Au trecut în jalon lucrul ăsta.

Curtea Constituțională, eu nu comentez o decizie a curții și nu o să o comentez niciodată. Eu ca politician n-am voie, dacă am respect față de statul de drept, n-am dreptul să comentez o decizie a CCR. Trebuie să o pun în aplicare, ca și Executiv. CCR-ul a decis ceva. Am pornit la altă negociere cu Comisia. Uitați ce a decis CCR-ul, am reușit ca Înalta Curte să nu mai sesizeze CCR-ul să mai fie o altă decizie, să o luăm de la capăt, pentru că România pierdea 1,7 miliarde de euro. Era ultimul jalon important de îndeplinit, vineri, să știți că vom depune cererea de plată numărul trei la Bruxelles. Am reușit aceste lucruri. Nu i-a ținut nimeni pe domnii de la USR când au avut o majoritate de dreapta să nu rezolve aceste lucruri. De fapt n-au rezolvat nimic. Zero!

Mai mult, au impus niște lucruri în PNRR, pe care eu le-am respectat, ce nu ne-a convenit am renegociat cum a fost cel 9,4 să nu se mai mărească pensiile până în 2070, am reușit acest lucru și acum vii și mă întrebi că am mărit... Ce impozite a mărit Marcel Ciolacu? Vă întreb pe dvs. Eu n-am mărit niciun impozit. Am scos niște excepții. Acel lucru îmi solicita Comisia, Banca Mondială, FMI-ul, domnule nu mai aveți climat concurențial corect cu atâtea excepții, nu se mai poate! Unde vreți să vă îndreptați, spre ce? Am înțeles, aveți cotă unică, nu mai aveți cotă unică, e 5%, e 8, e 0, e TVA de 9, de 5, de 2, nimeni nu mai știa nimic. Toată lumea când venea la guvernare sau crea o majoritate mai venea cu o excepție pentru o categorie... Presupun că vrem un climat economic sănătos și egal pentru toți.

Eu nu am introdus nicio taxă nouă, absolut niciuna. Și nici n-am să introduc. România, în schimb, la un moment dat, și avem impus prin PNRR ca și jalon, va trebui să facă o reformă fiscală serioasă, comentată și asumată de politicieni la dvs. în studio, cu specialiști din economie, dar trebuie să facem ceva.”

Cosmin Prelipceanu, realizatorul emisiunii „Jurnalul de Seară”, a subliniat faptul că premierul este susținătorul impozitului progresiv, moment în care Marcel Ciolacu a menționat că nu a exclus nici cota unică.

„N-am exclus nici cota unică, dacă este unică. Momentan, noi nu mai avem cotă unică”, a spus premierul. „Am rămas un stat care are cam 800 de mii de locuitori în UE, Bulgaria și Rusia cu cotă unică. Restul mapamondului este cu impozitare progresivă. Eu cred că ei greșesc, și americanii, și germanii, și francezii, și italienii... Ei nu sunt în stare să găsească altă soluție.”

Editor : M.I.