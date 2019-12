Ce se va întâmpla cu Raed Arafat? Răspunsul ministrului Marcel Vela, la Digi24

Ministrul de interne Marcel Vela pare deranjat de ieșirile publice ale secretarului de stat Raed Arafat, care a vorbit despre o posibilă demitere. Marcel Vela consideră o „ciudățenie” cum s-a rostogolit acest bulgăre în public, în condițiile în care a dispus un audit care este încă în desfășurare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. „Să stea liniștiți și suporterii, și admiratorii unora sau altora, că n-am venit să distrug, am venit să construiesc”, a transmis Marcel Vela.

Aveți încredere în Raed Arafat? a fost întrebat, joi seara, la Digi24, ministrul Marcel Vela. „E o întrebare la care mi-e foarte greu să răspund, pentru că în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care pe mine nu m-au uimit, să spunem m-au dezamăgit un pic”, și-a început el răspunsul, apoi a elaborat: „Am declarat în multe interviuri, se știa de la toate întâlnirile, comandamentele pe care noi le-am organizat, ședințe operative la minister, din care face parte, normal, și secretarul de stat Raed Arafat, că la Ministerul Afacerilor Interne n-am avut de la cine să preiau mandatul, în sensul în care trebuie să semnez un proces verbal de predare-primire între fostul ministru și actualul ministru. Așa spune legea. Eu n-am avut ministru, pentru că fostul prim-ministru a propus oameni care nu treceau de baremul de integritate, după aceea a pus un ministru interimar la care a expirat perioada; ministerul, când eu am ajuns acolo, procedural și legal, a fost condus de secretarul de stat, care nu preluase de la șeful lui, ministrul interimar, adică Fifor, n-a preluat de la Carmen Dan și secretarul de stat Chirilă n-a preluat de la Fifor. Eu, ca să respect legea și să fac o linie de demarcație între ce a însemnat ministerul ăsta și ce înseamnă PNL, nu am altă soluție decât să fac un audit. Și ca disciplină financiar-juridică - adică eu răspund de la audit încolo și până la audit să răspundă predecesorii mei, indiferent cum se numesc. Auditul este ca un ITP la mașină, pe care îl face fiecare chiar dacă mașina este bună”, a explicat Marcel Vela.

„Am făcut la Jandarmerie, de exemplu, prima dată auditul, nu l-am făcut prima dată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. La Jandarmerie auditul a constatat că se suprapun unele sarcini. Adică: sunt funcții, oameni, care au aceleași sarcini și se suprapun. Pentru mine, concluzia e că nu s-a funcționat în regulă și ca să nu se dubleze sau tripleze sarcinile, vom restructura/eficientiza organigrama Jandarmeriei, ca fiecare să știe ce face. E un abecedar al managementului”, a precizat Marcel Vela.

„Acum, acest audit este la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după care va merge la corpul de frontieră, Poliția Națională. Auditorii sunt un corp de 100 de experți din minister, Direcția de audit, profesioniști care verifică achiziții publice, plăți din bani publici, organizare de management, facturi achitate sau neachitate, caiete de sarcini scoase la licitație”, a detaliat ministrul.

„Ciudățenia a fost că nici nu e terminat auditul, că a ieșit un val, așa, că ce are Vela cu Arafat, alt val - că vreau să-l schimb. N-am declarat niciunde că vreau să-l schimb. Bine, nici domnia sa n-a spus că vrea ministrul să mă schimbe. A răspuns la o întrebare - firească - a unor jurnaliști, dacă se întâmplă ceva, și dânsul a spus dacă se întâmplă așa, să mă (schimbe - n.r.) - fiind secretar de stat, totuși, e o funcție politică - și dacă actualul guvern politic spune: nu mai puteți fi secretar de stat, vă întoarceți pe funcția anterioară - dânsul a răspus corect și firesc: dacă voi fi schimbat, plec în nu știu ce țară sau unde a zis că pleacă dânsul”, a reliefat ministrul Vela.

„Dar s-a născut pe Facebook, în comentarii politice, în dezbateri că dl. Arafat trebuie evaluat în aur sau nu știu în ce metale prețioase, că cum îndrăznește nu știu cine să facă... dânsul a făcut declarații, după acea emisiune a mai făcut și în altă emisiune, s-au făcut liste de susținere a unor suporteri, am fost anunțat că acum două seri nu ștu cine vrea să facă un protest, 10-15 persoane... Și-am rămas mirat”, a mărturisit ministrul Vela la Digi24.

„Adică Jandarmeria n-a făcut nici protest, nici nu s-a dus la televizor să se vaite, Poliția de Frontieră la fel, auditul nu este finalizat, deci de ce să perturbăm societatea, să facem așa, o atmosferă neprielnică?”, se întreabă ministrul de interne.

„Una dintre problemele societății noastre e că noi ne canibalizăm între noi, românii, uităm să punem umăr lângă umăr ca să creștem în ochii europenilor și a lumii internaționale, să facem ceva pentru țară, începem competiții care pe care îl dăm jos pe celălalt. E un audit normal, firesc, într-un minister în care eu am preluat o situație delicată. Dacă aveam vreo suspiciune - unde au fost reclamații cu subiect și predicat am trimis Corpul de control. Deci auditul e o chestie firească, n-are nimeni cu nimeni nimic, dar dacă în audit rezultă lucruri care sunt nefirești și incorecte, va urma Corpul de control. Eu sper să nu urmeze și să găsim cauze, măsuri pe care le putem lua pe organizare și eficientizare. Să stea liniștiți și suporterii, și admiratorii unora sau altora, că n-am venit să distrug, am venit să construiesc”, a dat asigurări Marcel Vela.

Citiți și: Marcel Vela, la Digi24: „Voi propune premierului schimbarea unor șefi ai Jandarmeriei, cât de curând”

Editor: Luana Păvălucă