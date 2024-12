Ce spune Ilie Bolojan despre îngrijorarea premierul Marcel Ciolacu că nu vor mai fi bani pentru pensii și salarii

Ilie Bolojan a oferit un exemplu, joi seară la Digi24, referitor la situația economică a României, cea a două case, pe timp de iarnă, în prima când devine înzepezită are provizii, a avut grijă să facă economicii și poate rezista ceva timp până să fie curățată zăpada, iar o a doua casă din vecinătate nu și-a făcut provizii pentru sezonul rece. Țara noastră este în a doua casă, a adăugat președintele interimar al PNL. Reacția vine în contextul în care Elena Lasconi a precizat că a avut, marți, o discuție foarte bună cu Marcel Ciolacu, iar acesta i-a spus că este foarte îngrijorat că România începe să piardă bani și „asta înseamnă că nu vom mai avea bani să plătim pensii și salarii”.

„Șțiți, sunt două situații - vine o vreme grea peste o locuință, devine înzăpezită, dar familia respectivă are provizii, pentru că a avut grijă de bani, pentru că și-a făcut provizii și rezistă nu știu două săptămâni până poate fi curățată zăpada sau există o altă casă în vecinătate care din motive de administrare nu și-a făcut provizii și vine iarnă peste ea. Va avea greutăți pentru că nu va putea rezistă foarte plastic. Cam asta este problema României. Noi suntem în a doua casă, din păcate. Da , deci că ne place, exact că ne place, că nu ne place, datorită creditelor luate de România, datorită dezechilibrelor structurare, datorită deficitelor mari, indiferent ce guvern vine, subliniezi, indiferent ce președinte vine, țara noastră va trebui să ia credite. Nu are altă soluție, pentru că nu există posibilitatea că să treci de la un deficit de 8% la un deficit zero. Nu se poate așa ceva. Trebuie să ne susținem investițiile în anii următori, pentru că avem programul din PNRR în care primim niște bani , dar nu primim din 100 lei, 100 lei primim 50 lei gratuit și 50 lei trebuie să îi punem noi. Și atunci, din nou, pentru a absorbi cei 50 lei, trebuie să punem și noi 50 de trebuie să punem banii în investiț îi cel puț în în următorii 3 ani de zile la modul serios”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat despre faptul că Marcel Ciolacu e îngrijorat că România pierde bani și nu vor mai fi bani de pensii și salarii, joi seară la Digi24.

„Ori asta nu se poate decât contractând credite. Nu ai rezerve valutare, nu ai, ai un grad de îndatorare mare, ai ai cheltuieli structurale foarte mari, salarii, pensii, cheltuieli de funcționare, orice trepitație în a-ți contracta credite, în a da semnal de stabilitate, în a realiza investiț îi înseamnă că orice vulnerabilitate, orice vreme proastă, iar în termen de politică și de state , înseamnă conduceri instabile sau crize economice globale, înseamnă probleme mari. Și asta este, din păcate, realitatea noastră”, a continuat liderul interimar al liberalilor.

El a mai spus că a încercat să spună lucrurile corect, încă de acum o lună și a încercat să nu sperie lumea, însă nu s-a gândit că va ajunge în turul doi al prezidențialelor un om precum Călin Georgescu.

„Eu nu încerc să sperii pe nimeni, dar am încercat și acum o lună de zile să spun lucrurile corect. Nu m-am gândit că vom mai avea un tur doi de tipul acesta și tot la fel de corect încerc să le spun românilor și oamenilor atenție, nu e de glumă. Mai târziu, peste două-trei săptămâni, o lună, două-trei, când lucrurile se vor degrada, o să vă întrebați de ce n-ați fost la vot sau de ce ați votat într-un anume fel. Nu avem de ales între perfecțiuni. Avem de ales între doi candidați în care doamna Lasconi este un candidat predictibil, care va susține direcția corectă a României, direcția spre Vest și care, împreună cu coaliția care s-a format, a învățat lecția și va face reforme și sunt convins că veți vedea că lucrurile se vor schimbă , dar pentru asta trebuie să dăm un vot rațional”, a conchis Bolojan.

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a declarat miercuri că băncile nu mai împrumută bani Guvernului pentru acoperirea deficitelor temporare, unul dintre efectele imediate ale crizei politice în plan economic. Boloș afirmă că este o perioadă incertă până la numirea noului guvern şi speră ca această criză să înceteze curând.

Editor : Ana Petrescu