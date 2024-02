Ciolacu: Au fost 274.000 de concedii că ne-a durut spatele și 187.000 c-am strănutat. Dacă vrem pentru răceală scutiri de impozite, dăm

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marţi, că au fost date 274.000 de concedii medicale pentru dureri de spate şi 187.000 de concedii medicale pentru strănutat și răceală. El s-a arătat nemulţumit că pentru astfel de afecţiuni se dau concedii medicale pentru care ar trebui aplicată scutirea de impozit, dacă acest lucru va fi aprobat şi de Camera Deputaţilor.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi, despre situaţia concediilor medicale.

“A fost o discuţie în coaliţie, ţinând cont că este, ştiţi, tehnica legislativă, că nu am voie să dau ordonanţă cât timp este în... Şi am avut o discuţie în coaliţie, liderii de grup şi domnul Simonis s-au pus de acord şi au trecut legislaţia. Vom vedea impactul. (…) Din ce ţin minte, au fost 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele. Au fost 187.000 de concedii medicale date în România fiindcă am strănutat şi am fost răciţi. Dacă vrem să încurajăm… deci trebuie făcută o distincţie clară între cei care au nevoie, se află într-o nevoie, care au o boală gravă, între doamnele însărcinate, concediu, ştiţi foarte bine că cheltuielile cele mai mari sunt când e copilul foarte mic”, a afirmat acesta.

Premierul a întrebat dacă vrem să facem ordine în acest domeniu sau nu.

“Vrem să facem o ordine în România sau vrem să continuăm… Eu v-am spus punctul meu de vedere. Dacă vrem pentru răceală să dăm scutiri de impozite, dăm scutiri. Dacă vrem pentru o durere la spate şi n-am putut merge la muncă zece zile şi avem două milioane de zile de concediu pe acest specific, vrem să dăm scutiri de impozite? Foarte bine. Să ştiţi că nu le daţi numai din banii mei. Le dăm din banii la toţi. Camera Deputaţilor este independentă, deoarece ea legiferează. Eu nu o să dau o ordonanţă, pentru că aş încălca legea. Eu v-am spus părerea mea personală”, a explicat premierul Ciolacu.

Senatul a eliminat, luni, impozitarea de 10% pe concediile medicale, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc afirmând că, prin amendamentul adoptat, s-a eliminat şi impozitarea concediului de maternitate şi impozitarea concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

Săptămâna trecută premierul Marcel Ciolacu a anunţat că trebuie descurajat abuzul de concedii medicale nejustificate, precizând, însă, că este nevoie de o clarificare legislativă pentru cei pentru care este obligatoriu acest tip de concediu.

Introducerea, de la 1 ianuarie, a contribuţiei de 10% pentru concediile medicale a fost criticată de mai multe asociaţii ale pacienţilor.

