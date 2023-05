Ciolacu: Avem un protocol, îl vom respecta. UDMR rămâne cu toate ministerele

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi, întrebat despre rămânerea UDMR la guvernare şi păstrarea ministerelor după rotaţia premierilor, că protocolul coaliţiei va fi respectat, iar acest lucru înseamnă că UDMR rămâne cu toate ministerele.

„Haideţi să lămurim lucrurile. Nu ştiu ce se întâmplă în spaţiul public. Eu vă spun - ca şi copreşedinte al acestei coaliţii - că avem un protocol. Eu o altă discuţie nu am. Şi vom respecta acest protocol”, a afirmat Ciolacu la Parlament, întrebat dacă sunt blocate discuţiile în coaliţia de guvernare.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a spus că momentan acest protocol nu este modificat.

Întrebat dacă este posibil ca PSD să rămână cu Ministerul Transporturilor şi Secretariatul General al Guvernului, Ciolacu a precizat: „Nu am avut această discuţie”.

Legat de existenţa unei cereri oficiale din partea PNL ca UDMR să rămână fără un minister, liderul PSD a afirmat: „Oficial nu am avut această discuţie”.

„Sunt discuţiile între liderii coaliţiei şi cu toţii am constatat că de fapt avem un protocol pe care îl respectăm. Eu vă spun din punctul meu de vedere: avem un protocol şi îl vom respecta. Eu nu consider nimic. Eu de obicei cu oamenii cu care pornesc la un drum aş dori să şi continui acel drum şi să şi duc lucrurile până la capăt. Asta este un lucru la care nu am făcut rabat până acum şi aş dori să nu fac rabat nici de acum încolo”, a adăugat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă UDMR iese de la guvernare se vor face alegeri anticipate, liderul PSD a spus: „De ce să iasă de la guvernare?”.

„V-am răspuns că noi avem un protocol. Asta înseamnă că UDMR rămâne cu toate ministerele. Eu vorbesc cu domnul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, cu domnul Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Am stabilit că avem un protocol. Am încheiat”, a arătat el.

Dacă atunci când va fi prim-ministru îl vede în continuare pe Tanczos Barna la Ministerul Mediului, Ciolacu a spus: „Este cu totul altă discuţie”.

„După cum bine ştiţi, până acum, eu nu am fost prim-ministru, urmează să fiu prim-ministru, dacă o să mă voteze colegii mei, normal, din Parlament şi vom avea această discuţie cu domnul prim-ministru punctuală pe anumiţi miniştri”, a adăugat Ciolacu.

El a mai spus că rotaţia premierilor se va face până la sfârşitul lunii mai.

„Am convenit-o până la sfârşitul lunii mai. Noi ne înţelegem foarte bine din prima zi. Ar trebui să facem rotaţia din prima zi? Am stabilit în acest moment până la sfârşitul lunii mai. Întotdeauna, în politică există negocieri, dar decizia în acest moment este că avem un protocol”, a subliniat Marcel Ciolacu.

UDMR ia în calcul „la modul serios” să iasă de la guvernare dacă PSD şi PNL ajung la concluzia că UDMR „nu mai are aceeaşi valoare aritmetică în 2023, cum a avut în 2021”, a declarat, marţi, liderul deputaţilor Uniunii, Csoma Botond, menţionând că organizaţia pe care o reprezintă şi-a făcut „treaba bine”.

