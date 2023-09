Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că măsurile fiscale asumate de Gurvern nu vor sărăci pe nimeni, precizând că acestea sunt implementate până când Executivul vine cu reforma fiscală prevăzută în cererea de plată numărul 4. În plus, Ciolacu susține că „mediul de afaceri nu este atât de lovit” de noile taxe, așa cum atrag atenția specialiștii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu cred că am luat vreo măsură acum ca să sărăcească pe cineva, mai ales că pe niciun om de rând nu-l afectează. Nicio măsură luată ieri. Nu cred că mediul de afaceri este atât de lovit în urma acestor măsuri, plus că sunt niște măsuri pe care le luăm până venim cu reforma fiscală. Ea este prevăzută în cererea de plată numărul 4”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a spus: „Dacă Marcel Ciolacu, Guvernul României şi această coaliţie nu ar fi venit cu acest pachet de asumare, România ar fi rămas şi ar fi intrat într-o procedură de blocare a fondurilor europene. 70 de miliarde de euro. În acest moment, pe exercițiul financiar trecut, care se închide pe 31 decembrie, pe PNRR şi pe cel viitor, sunt 70 de miliarde de euro. Fără ei, România nu se poate dezvolta”, a spus Ciolacu, precizând că cea mai mare miză este PNRR.

Acolo sunt toate reformele pe care România nu le-a făcut de 32 de ani, dacă noi pierdem acest tren. Eu am spus că nu umblu la nicio reformă, că negociem reformele că vedem cu implementarea, e cu totul altă discuţie și e normal că e un parteneriat între Comisie şi celelalte state. Dacă nu facem aceste reforme, România nu are nicio şansă să adere în următorii trei, patru nai, la OECD”.

Între timp, experții atrag atenția că românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a face față noilor măsuri fiscale asumate de guvernanți. Directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, avertizează că taxa de 1% pe cifra de afaceri va avea un efect de domino. Acesta susține că prețul final va crește pentru că fiecare actor din lanțul de aprovizionare va fi taxat la rândul său.

„E o iluzie să credem că se poate întâmpla altfel. Până la urmă consumatorii și cetățenii sunt cei care plătesc majoritatea taxelor din această țară. Companiile ar trebui să plătească taxa pe profit, nu taxa pe activitatea lor generală, a declarat acesta, într-o intervenție la Digi24.

Documentul cu „Legea privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung” poate fi consultat AICI.

Printre ultimele modificări, s-au introdus impozite speciale pentru persoanele care dețin case mai scumpe de 500.000 de euro și mașini a căror valoare depășește 75.000 de euro.

De asemenea, forma finală prevede accize noi pentru produsele din tutun. Pe parcursul zilei au fost depuse mai multe amendamente, iar unele prevederi au fost modificate. Spre exemplu, impozitul pe cifra de afaceri a băncilor a fost dublat - noua cotă e de 2%.

În ce privește scandalul desființării Pilonului II de pensii, Ciolacu a spus că discuția „e închisă” și că ideea unei naționalizări a pensiilor administrate privat nu a fost discutată în Guvern și nici nu va fi discutată.

„În guvern nu a existat o astfel de propunere. Ce pot să vă spun: nici eu, nici Nicolae Ciucă nu am avut o discuție politică în ceea ce privește naționalizarea Pilonului II. Mai mult, nici eu, nici domnul Ciucă nu vom lua o astfel de decizie”, a spus Marcel Ciolacu.

„În rest, că cineva care are o propunere, o discuție - nu suntem în Evul Mediu, nu dăm foc la vrăjitoare, nu înfierăm oamenii că cineva a avut o opinie. Decizia politică este foarte clară. Nu am avut o discuție serioasă pe acest subiect și nici nu vom avea. Repet, trăim în anul 2023, orice om are dreptul la o opinie”, a subliniat premierul.