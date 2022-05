Ciolacu, despre vizita președintei Ungariei: „Provocatoare. Am avut discuții cu Kelemen Hunor, nu cred că face politica Ungariei”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a criticat, marţi, protestul unui grup de parlamentari ai AUR din faţa biroului său de la Parlament, care au cerut scoaterea UDMR de la guvernare, liderul social-democraţilor declarând în legătură cu această situaţie că „dorim să trăim în UE, dar vrem maimuţăreală şi ieşiri necontrolate”. Ciolacu a spus însă despre vizita președintei Ungariei, Katalin Novak, în România că a fost „provocatoare”.



Liderul PSD a susţinut că vizita preşedintelui Ungariei în România a fost „eronat gândită şi provocatoare”, dar a adăugat că ieşirile necontrolate sunt „încurajate de dictatorul Putin”.



„Părerea mea e că a fost o vizită total eronat gândită şi provocatoare în acel moment. Am avut discuţii şi personale cu domnul Kelemen Hunor, nu cred că totuşi domnul Kelemen Hunor face politica Ungariei şi a preşedintelui Ungariei. Aceasta este părerea mea. Am văzut şi reacţia (AUR - n.r.). Cum este corect totuşi...? Dorim să trăim în Uniunea Europeană, dar vrem maimuţăreală şi ieşiri necontrolate, care ştim că în contextul războiului din Ucraina sunt încurajate de către dictatorul Putin, sau dorim un dialog totuşi corect cu instituţiile statului, prin MAE - şi am văzut un comunicat al ministrului Afacerilor Externe după vizita preşedintelui Ungariei”, a declarat Marcel Ciolacu la Parlament, potrivit Agerpres.



Parlamentarii AUR au blocat intrările de la biroul lui Ciolacu cu panglici în culorile roşu, galben şi verde şi au afişat un banner pe care era scris mesajul „UDMR afară!”.



„Cerem scoaterea UDMR de la guvernare. Cine îi ţine pe cei de la UDMR la guvernare? Înţelegem de la cei de la PNL că nu ei au venit cu propunerea ca UDMR să facă parte din coaliţie. Deci, domnul Ciolacu, sluga UDMR. (...) De două săptămâni, provocările UDMR-iste sunt ignorate de PSD şi de PNL, care nu au nevoie de UDMR în cercul guvernamental, au o majoritate confortabilă oricum. Îl aşteptăm pe domnul Ciolacu, o să stăm azi să vedem dacă vine sau nu, dar, din câte ştim, dumnealui nu prea vine pe la muncă. Am pus un sigiliu şi prin spate, să nu mai fugă cum a fugit aseară de la şedinţa de guvern, pe uşa din spate”, a spus George Simion, liderul AUR.

