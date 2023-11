Ciolacu îl compară pe Boloș cu o „păpușă voodoo”: Toată lumea, în fiecare zi, trebuia să o înțepe. Eu nu am să-l înțep niciodată

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Summit-ul Autorităților Publice Locale din România, că ministrul finanțelor, Marcel Boloș, „a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să-mi ia fața și să devină un fel de păpușă voodoo pe care toată lumea, în fiecare zi, trebuia să o înțepe”. Prim-ministrul a lăudat activitatea lui Boloș la Ministerul Fondurilor Europene și a spus că actualul șef de la Finanțe „a văzut pericolul blocajului total al României, pericolul de a pierde peste 70 de miliarde de euro, bani europeni” din PNRR. Ciolacu a reclamat nivelul pensiilor, spunând că „avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa”. „Trebuie să găsim sustenabilitate, trebuie să venim cu o reformă fiscală în anii viitori, predictibilă, în 2025-2026, echitabilă”, a precizat prim-ministrul.

„Nu știu dacă este Marcel Boloș astăzi în sală, dar mă bucur mult că ați avut întâlnirea ieri, pentru că Marcel a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să-mi ia fața și să devină un fel de păpușă voodoo pe care toată lumea, în fiecare zi, trebuia să o înțepe. Eu nu am să-l înțep niciodată pe Marcel Boloș.

Eu nu am să uit niciodată ceea ce a făcut Marcel Boloș la Ministerul Fondurilor Europene și doamna (Ramona – n.red.) Chiriac sunt ferm convins că știe acest lucru. Ana, de asemenea, sunt ferm convins că știe cum arăta situația de la Fonduri Europene înainte să meargă Marcel Boloș acolo.

Știu ce l-a speriat pe Marcel Boloș ca ministru al Finanțelor. Știu și eu, știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine. Marcel Boloș a văzut pericolul blocajului total al României, pericolul de a pierde peste 70 de miliarde de euro, bani europeni. Pericolul, fiindcă când vorbim de PNRR, nu ar trebui să vorbim, în primul și în primul rând, despre bani, ar trebui să vorbim despre reformele care sunt în PNRR, acesta era adevăratul pericol.

Știu că s-au luat acele măsuri fiscale, mai nou discuția aprinsă pe legea pensiilor, dacă este sau nu sustenabilă atât anul acesta, anul viitor, în anii viitori. Doamnelor și domnilor, eu n-am prins niciun bunic în viață și acum nu mai am părinți în viață. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie pe luna octombrie, repet, medie, de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. Este inuman. Avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa. Nu se poate așa ceva! Cu adevărat, trebuie să găsim sustenabilitate, trebuie să venim cu o reformă fiscală în anii viitori, predictibilă, în 2025-2026, echitabilă. Trebuie să venim cu reforme atât la nivel central, cât și la nivel local”, a spus Marcel Ciolacu.

El le-a spus primarilor că „nimeni n-a venit să ia banii dumneavoastră din conturi, să naționalizeze ceva”.

„S-au depășit acele momente ale istoriei. Puteți să mă înjurați, puteți să îl înjurați pe domnul Boloș.

Un singur lucru cred că am greșit: este faptul că în aceste patru luni, cinci luni aproape, de când sunt prim-ministru, n-am făcut un program cu dumneavoastră foarte clar și cu o agendă, cu o ordine de zi prestabilită, să avem cel puțin o dată pe lună o întâlnire aplicată cu problemele din administrație. Aici, cred, dar repet, înțelegeți-mă și pe mine, de la azilele groazei, de la explozii, de la decizii cu Comisia, de la a încerca să închidem din PNRR cererea de plată numărul 3, de la a termina negocierea în ceea ce privește PNRR și de a scoate acel 9,4%, care automat a venit cu o nouă provocare, cu noua lege a pensiilor generale, am avut pensiile speciale, care erau cel mai important jalon, am fi pierdut 1,7 miliarde de euro, cu măsuri fiscale, să arătăm o sustenabilitate pe acest sfârșit de an – a fost un program alert”, a mai afirmat Ciolacu.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, s-a opus în primă fază proiectului legii pensiilor promovat de PSD, dar ulterior a dat aviz pozitiv proiectului.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, i-a dat replica ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, care s-a plâns că nu s-a discutat despre sursa de finanțare a majorării pensiilor. La emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, Bucura Oprescu a spus că România trebuie să găsească bani pentru creșterea pensiilor.

Editor : Alexandru Costea