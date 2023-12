Ciolacu îl critică pe Geoană: Nu poți să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine din 92-96

Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, spune că România „nu este pregătită pentru un președinte independent”. Întrebat despre o eventuală candidatură a lui Mircea Geoană la prezidențiale, liderul social-democrat a avut un răspuns dur: „Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine din 92-96”.

„Lumea s-a schimbat, noi toți ne-am schimbat. Avem o obligație în acest moment de a ține ritmul cu o dinamică pe care nu am mai întâlnit-o, cu niște provocări geostrategice regionale și mondiale, cu o generație care ne împinge din spate, care ne înțelege din ce în ce mai greu, cu foarte mulți români plecați în străinătate... Nu poți veni să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine care se făceau prin 1992 - 1996. Este altă provocare, România are o altă realitate, este cu totul altceva, totul e schimbat”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.

Potrivit premierului, „societatea românească nu este pregătită pentru un președinte independent”.

„Nu forța lucrurile, eu nu am forțat niciodată nimic”, a mai adăugat Ciolacu.

Întrebat dacă este exclus ca Mircea Geoană să candideze din partea PSD, liderul social-democraților a răspuns: „Eu nu exclud niciodată nimic. De asta fac politică”.

În ceea ce privește propria candidatură la prezidențiale, Ciolacu spune că „probabilitatea nu am exclus-o niciodată”.

„Marea mea provocare ca președinte al PSD sunt alegerile europarlamente, niște alegeri atipice. (...) E normal să aștept întâi prima provocare. Eu sunt ferm convins că PSD se va situa pe primul loc la toate alegerile, perla va rămâne funcția de președinte în turul doi. Trebuie să facem o diferență între a câștiga alegerile și a fi pe primul loc. Câștigarea alegerilor înseamnă să ai cu 5 în față”, a mai afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă a exclus varianta unui candidat comun PSD-PNL la prezidențiale, premierul a răspuns: „Nu exclud absolut nimic. Ca să ai un candidat comun, în primul rând românii trebuie să creadă că cei care îl propun aduc o plus valoare, un plan coarent, un program pentru România, aduc explicații de ce au candidat comun. Lucrurile aceste nu s-au întâmplat, iar timpul devine foarte scurt. Nu poți să îi păcălești pe români.

Eu nu exclud și chiar nu cred că ar fi rău dacă am avea candidat comun, dacă vom avea și o alianță comună. Dar trebuie întâi să le explicăm românilor de ce facem asta, pentru că altfel or să creadă că e o șmecherie să rămânem la putere”.

