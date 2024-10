Ciolacu neagă că a fost în vacanță cu Laura Vicol și soțul acesteia. „Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă”

Premierul Marcel Ciolacu neagă că ar fi fost în vacanţă în Dubai cu Laura Vicol şi soţul acesteia, precizând că s-a întâlnit cu cei doi în avion la întoarcerea în ţară. „Mă puteam întâlni în avion şi cu domnul Iohannis, înseamnă că am fost cu el la golf?”, a afirmat Ciolacu, citat de news.ro.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat, joi, dacă a fost în vacanţă în Dubai cu Sorin Grindeanu şi Laura Vicol şi a afirmat: „Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanţă. Niciodată. Ca să lămurim şi acest lucru”.

Premierul explică că s-a întâlnit în avion, la întoarcere, cu cei doi.

„Este o suprapunere, din câte îmi amintesc, vă daţi seama că am stat şi am căutat. De vacanţă este exclus, este o suprapunere de avion când m-am întors în ţară. Iertaţi-mă, mă puteam întâlni în avion şi cu domnul Iohannis, înseamnă că am fost cu el la golf?! Să mă ierte Dumnezeu!”, a mai declarat Ciolacu.

Declarația premierului Ciolacu a fost făcută în contextul anchetei publicate de Recorder legată de cazul Nordis, companie în care Vladimir Ciorbă, soţul deputatului PSD Laura Vicol, este acţionar principal. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) are în lucru un dosar penal în cazul Nordis, potrivit unor surse Digi24.

Deputata PSD Laura Vicol a anunțat că a demisionat de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților, la o zi după investigația Recorder în care s-a vorbit de afacerea imobiliară a soțului ei.

Editor : M.L.