Ciolacu răspunde acuzațiilor de manipulare în cazul Roșia Montană: „Eu joc la bursă? Dânșii joacă! Nu am avut informații de la avocați”

Premierul Marcel Ciolacu a răspuns sâmbătă la acuzațiile USR și ale lui Dacian Cioloș, care spun că liderul PSD ar fi manipulat evoluția acțiunilor Gabriel Resources pe piața de capital din Ontario declarând înaintea deciziei de arbitraj internațional că statul român ar putea pierde procesul privind exploatarea auriferă de la Roșia Montană. Ciolacu a declarat, la Iași, că „nu am dat nicio informație, niciun document din Guvern, nu am dat nicio motivare care să influențeze acest proces”. El de asemenea spune că nu a primit nicio informație de la avocați privind procesul. „Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă”, a replicat Ciolacu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Eu mă bucur, ca și premier, că nu las o datorie copiilor noștri, că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți, eu nu pot să le răspund decât că cred că au o problemă în altă parte. Deja vorbesc de patologie. Într-o zi istorică a României unde avocații angajați de Guvern au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzații de ce nu las României datorii unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României, mi se pare că poate nu trăim în aceeași lume. Ce bursă?

Nu am venit eu cu aceste explicații. Ca și prim-ministru, de câte ori am avut intervenții pe acest proces am spus că românii vor cunoaște adevărul, nu am dat nicio informație, niciun document din Guvern, nu am dat nicio motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar că toate documentele vor fi puse la dispoziția presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce? Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă. Problema este că s-au jucat cu banii României.

Cum adică? Eu câștig un proces și nu las o datorie de miliarde de euro României și n-aduc o criză economică în România și o debusolare a sistemului fiscal și macroeconomic și eu sunt acuzat că de ce am câștigat procesu? Chiar nu le e rușine?

Nu am dreptul să am informații de la avocați, chiar dacă sunt prim-ministrul României. Eu n-am avut nicio informație. Ne jucăm cu așa ceva?

Bineînțeles că m-am pregătit. Dacă vă uitați pe agenda mea publică, chiar era o preocupare. Dar nu e cazul. Am încă datoriile lui domnul Cîțu de plătit. Încă plătesc la cele 200 de miliarde ale domnului Cîțu și a lui domnul Drulă. Asta e preocuparea mea. Bine că am scăpat de cele de la Roșia Montană.

Dacă am fi pierdut procesul și în negocieri ar fi fost opțiunea de exploatare, ar fi fost o urgență pentru Guvern să întrebe populația. În acest moment nu este o urgență”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a dat, vineri, verdictul în cazul situației aurului de la Roșia Montană. România a câștigat procesul și nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources - decizia este definitivă și executorie și vine după nouă ani de proces. Mai mult, reclamanții sunt obligați să ramburseze României cheltuielile de judecată aferente procedurii de arbitraj.

Compania Gabriel Resources a reacționat după ce Tribunalul Internațional de la Washington a anunțat victoria României în procesul Roșia Montană și spune că este în profundă contradicție cu decizia luată de doi dintre cei trei arbitri care s-au pronunțat, adăugând că ia în calcul varianta de a contesta decizia pe o cale extraordinară de atac.

Vezi și Cum au crescut acțiunile companiei Gabriel Resources de la începutul lunii februarie

USR sesizează autoritățile din Canada și DNA pentru manipularea pieței de capital în cazul Roșia Montană

Cătălin Drulă a trimis în această dimineață sesizare oficială la Ontario Securities Commission, instituția care supervizează tranzacțiile bursiere din Canada, pentru a investiga o posibilă manipulare a acțiunilor companiei Gold Corporation, transmite USR. Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat, sâmbătă, la Digi24, că va sesiza reglementatorul pieței de capital din Canada, Ontario, acuzând o „operațiune de manipulare” ca urmare a declarațiilor făcute de premierul Marcel Ciolacu despre pierderea procesului privind exploatarea auriferă de la Roșia Montană. „PSD-iștii au făcut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritățile române. Avem DNA, ASF și mai avem ANI”, a mai spus Drulă. Acesta a spus că până luni va depune o plângere penală la DNA pentru „manipularea pieței de capital și subminarea economiei naționale”.

Europarlamentarul Partidului REPER Dacian Cioloş i-a cerut premierului Marcel Ciolacu să-și dea demisia. De asemenea, a declarat sâmbătă, la Digi24, după verdictul în procesul Roșia Montană, că „manipularea e făcută profesionist de cei de la PSD” și a spus că „e clar că oamenii ăștia nu mai au ce căuta în fruntea statului” și că speră ca „cetățenii să se trezească”.

Editor : Alexandru Costea