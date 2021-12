Cîțu, critici pentru Ciucă și Rafila: Măsurile de relaxare nu s-au discutat în coaliție. Nu știu dacă e un moment să relaxăm

Președintele PNL, Florin Cîțu, a lansat joi mai multe săgeți spre premierul Nicolae Ciucă și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. "Urmăresc cu atenție și cu îngrijorare, nu știu dacă e un moment să relaxăm măsurile, cu o mie de cazuri pe zi", a spus el.

Liderul PNL a comentat acid tergiversarea introducerii certificatului verde, măsurile de relaxare, dar și intențiile legate de supraimpozitarea companiilor.

"Trebuie să pornim de la ce am dorit cu acest certificat verde, de a crește rata de vaccinare. Dacă oferim o testare gratuită nelimitat, rata de vaccinare n-o să mai crească", a spus Cîțu.

El a afirmat că statul va putea să susțină plata testelor timp de 45 de zile.

"A fost agreată, nu înțeleg de ce ne-am duce mai departe. Rafila era acolo, a zis da. Nu văd care sunt argumentele să schimbăm acea variantă. De la 60 la 45. Mi se pare un timp rezonabil ca cei nevaccinați să se vaccineze. Vorbim de ceva vreme de această lege de certificat verde. Refuz să cred că cei care nu s-au vaccinat acum două săptămâni au vreo scuză.", a afirmat liderul PNL.

Întrebat dacă va trece acest proiect prin procedura de urgență, Florin Cîțu a răspuns: "Sper că nu e doar o practică de a tergiversa aplicarea certificatului verde. Sper să avem o majoritate în Parlament, n-ar trebui să avem o problemă, teoretic. În practică se mai întâmpla lucruri".



În legătură cu relaxările anunțate, el a afirmat că este "puțin surprins".

"Am fost criticat în vară, când erau mai puține cazuri pe zi. Azi se relaxează. Unii care ne criticau în vară sunt relaxați. Privesc cu atenție ce se întâmplă și cu îngrijorare, sper să nu am dreptate. Nu știu dacă e momentul să ne relaxăm. Introducerea certificatului verde oferea posibilitatea să menținem economia deschisă și de a avea o rată de vaccinare în creștere".

Pe de altă parte, el a afirmat că PNL nu susține taxe noi.

"Această e poziția noastră acum. Nu are limita în timp. Am arătat că, după ce am scos taxele și supraaccizele, am reușit să aducem mai mulți bani la buget. Asta într-o per în care economia globală trecea prin cea mai mare criză. Mi se pare o lipsa de efort să spui că nu poți crește veniturile în 2022, când nu mai ai criză globală și ai nevoie de taxe", a declarat Cîțu.





