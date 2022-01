Cîțu dă vina pe PSD pentru neadoptarea certificatului verde: „Din păcate, nu a fost susținut de actualii parteneri de coaliție”

Președintele PNL, Florin Cîțu, spune că responsabilitatea pentru neadoptarea certificatului verde la locul de muncă aparține PSD, care nu a susținut proiectul de lege depus în Parlament. Cîțu a amintit că în coaliție PNL și UDMR au fost favorabile proiectului, dar PSD s-a împotrivit.

„Există un proiect de lege în Parlamentul României care a făcut să ducă rata de vaccinare din nou la 100.000 de persoane pe zi. (Proiectul - n.r.) nu este mort, este la Camera Deputaților. Din păcate, nu a fost susținut de actualii parteneri de coaliție atunci când a fost în Parlamentul României. Eu în continuare cred că este varianta de compromis cea mai bună dacă se dorește în coaliție. Nu pot doar eu singur să-l susțin. Noi l-am votat atunci, din păcate la Senat a avut acel rezultat”, a declarat Florin Cîțu marți seară, la TVR.

El a precizat proiectul beneficiază de susținerea a doar două partide din coaliție, PNL și UDMR.

„Proiectul este acolo, întotdeauna va fi pe masa coaliției. (...) Dacă social-democrații și UDMR îl susțin... UDMR îl susține, ei l-au semnat cu mine împreună.”

Președintele PNL a mai afirmat că perspectiva introducerii certificatului verde a dus la creșterea ratei de vaccinare în rândul populației, însă în momentul în care proiectul de lege s-a blocat, vaccinarea a scăzut din nou.

„Când am vrut să fac un proiect de lege pentru certificatul verde, l-am făcut și l-am depus în Parlamentul României. Nu l-am trecut prin guvern, nu l-am trecut pe nicăieri. Dacă vă uitați, e semnat de mine, de câțiva senatori, deputați PNL, UDMR, și l-am depus în Parlamentul României. În coaliție noi aducem din nou acest proiect pe masă, vom chema câțiva specialiști de la Ministerul Sănătății și guvern să vedem dacă există interes sau nu pentru această variantă. Eu vă spun că ceea ce am văzut noi toți, în momentul în care am depus doar acel proiect în Parlamentul României, rata de vaccinare a crescut la 100.000 de persoane pe zi. În momentul în care acel proiect nu a fost susținut de toată lumea în Parlamentul României, rata de vaccinare a scăzut”, a mai spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă cheia adoptării legii certificatului verde se află la PSD, Cîțu a răspuns afirmativ: „Așa arată, da”.

