Ciucă, despre renegocierea protocolului Coaliției: „Este un contract pe care l-am semnat cu toții, atunci să ne ținem de contract”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat luni, după ședința Biroului Politic Național al PNL, că în ceea ce privește rocada guvernamentală din luna mai, protocolul Coaliției va fi respectat. „Este un contract pe care l-am semnat cu toții, atunci să ne ținem de contract”, a declarat Ciucă. Liderul PNL a explicat că renegocierea unor ministere nu a fost discutată. „Ne menținem elementele pe care le-am stabilit când am constituit Coaliția”, a mai spus Ciucă.

„Subiectul a fost discutat și astăzi și la întâlnirea pe care am avut-o aseară și așa cum am menționat, susțin și în acest moment: PNL a dat dovadă de seriozitate și în asumarea responsabilităților la nivelul guvernului și în Coaliție. În acest moment există un protocol agreat cu toți membrii coaliției. Vom asigura că prevederile sunt respectate, că are loc rocada, iar componenta de a renegocia ministere și de a analiza orice alte posibilități de schimbare nu am discutat-o, nu am agreat-o și ne menținem elementele pe care le-am stabilit când am constituit coaliția. Este un contract pe care l-am semnat cu toții, atunci să ne ținem de contract. În acest moment, sunt probleme foarte importante legate de guvernare, de reforme, de bani europeni. Să intrăm în aceste discuții și în aceste dezbateri cu patru luni înainte, din punctul meu de vedere este nefolositor”, a declarat Nicolae Ciucă.

După ce în ședințele liberalilor unii lideri au spus că nu au încredere în PSD, referitor la momentul preluării guvernării, Ciucă a spus că „încrederea se clădește în timp, prin respect reciproc”.

„Atât timp cât am respectat tot ce ne-am asumat, cred că este momentul să recunoaștem că există și o doză de încerdere între noi indiferent de discuțiile care au loc într-o parte și în alta”, spune președintele PNL.

Nicolae Ciucă a anunţat și că prim-vicepreşedintele liberalilor Dan Motreanu va conduce şi va coordona echipa de tranziţie pentru rotativa guvernamentală.

„Am luat decizia ca până la finalul lunii februarie, când vom avea următorul Birou Politic Naţional, sub autoritatea prim-vicepreşedintelui Dan Motreanu, să se constituie un grup la nivelul PNL care să elaboreze o strategie şi un plan de implementare a strategiei, plan care va fi prezentat, dezbătut şi aprobat în viitorul Birou Politic Naţional. Sunt de menţionat aspectele legate de grija pe care trebuie să o avem în continuare pentru a putea asigura o cuprindere a tuturor necesităţilor românilor, fie că vorbim de educaţie, siguranţă şi toată această strategie va veni cu posibile adaptări atât din punct de vedere doctrinar, cât şi din punct de vedere ideologic”, a spus Ciucă.

Întrebat despre viitorul program de guvernare la care lucrează PSD și despre intenția social democraților de a impozita marile companii și de a reduce taxarea muncii, Ciucă spune că „poate fi un subiect de analiză politică”.

„Să discutăm acum despre toate aceste măsuri, poate fi un subiect de analiză politică. Să venim și să le discutăm în spațiul public când nici măcar nu au produs efecte măsurile din noul cod fiscal, mi se pare un pic riscant ținând cont de situația și de contextul economic în care ne găsim.

PNL continuă să susțină relevanța cotei unice. Trebuie să recunoaștem însă că în România taxa pe muncă este foarte mare, printre cele mai mari din Europa. Atunci când vom avea elementele de echilibru între taxa pe muncă și măsurile fiscale vom putea să discutăm pe deciziile care le vom lua”, a mai declarat președintele PNL.

Editor : Robert Kiss