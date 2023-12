Nicolae Ciucă a vorbit luni seara, în exclusivitate la emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, despre stabilitatea politică asigurată de coaliția PSD-PNL. „Să știți, merg pe stradă foarte mult. Sunt oameni care ne reproșează anumite lucruri, sunt oameni care apreciază faptul că am avut o abordare cât se poate de moderată, iar această stabilitate a dat încredere cetățeanului”, a spus liderul PNL.

Nicolae Ciucă, președintele PNL: Suntem preocupați de asigurarea stabilității politice și responsabilitatea actului de guvernare.

Trebuie să le spunem oamenilor, și oamenii înțeleg. Să știți, merg pe stradă foarte mult. Sunt oameni care ne reproșează anumite lucruri, sunt oameni care apreciază faptul că am avut o abordare cât se poate de moderată, iar această stabilitate a dat încredere cetățeanului în actualul context.

Coaliția rezistă și în 2024, mai este puțin.

Coaliția va rezista, trebuie să ne asumăm guvernarea țării, trebuie să avem în vedere că urmează un an electoral, cu alegerile europarlamentare, primul examen, după care sunt alegerile locale, prezidențiale și alegerile generale.

Sunt 4 examene electorale, 5 tururi, pentru că trebuie să vorbim și de turul 2 la prezidențiale.

Nu va fi un an simplu. Va fi un an cât se poate de complicat. Dacă noi ne pierdem răbdarea și uzul rațiunii, și în acest context ajungem să destabilizăm situația politică, atunci înseamnă am muncit atâția ani degeaba.

Editor : Liviu Cojan