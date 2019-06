COMENTARIU. "Stand up for the champions", melodia pe care liderii PSD nu au mai reacţionat. F. Negruţiu: Congresul e ca o terapie

"Stand up for the champions" - aceasta a fost melodia pe ritmurile căreia Viorica Dăncilă şi-a făcut intrarea în sala unde se va desfăşura Congresul PSD. Lipseşte atmosfera entuziastă de al ultimul congres, când Liviu Dragnea a venit însoţit de iubita lui, Irina. Acum, feţele liderilor PSD sunt posace, mulţi dintre ei nici nu s-au ridicat de pe scaun. "Acest congres este ca o terapie pentru PSD", a comentat la Digi24 jurnalistul Florin Negruţiu.

"Stilul în care preşedintele partidului intră prin spate ca să dea mâna cu mulţimea, să facă poze, să salute, să mobilizeze, este importat de la americani. În momentul în care Adrian Năstase a vrut să facă o schimbare ca să arate că partidul este modern, a introdus ritualul ăsta în congres.

Feţele oamenilor sunt posace, unii nu s-au ridicat deşi li s-a pus o melodie mobilizatoare - Stand up for the champions. Mulţi se gândesc de ce suntem puternici şi pe locul 1, când noi tocmai am pierdut alegerile şi le-am pierdut grav de tot.

Cuvântul puternic care tot apare e terapie, e un congres de terapie, îşi repetă că sunt puternici ca să se ridice.

Partidul are nevoie de schimbare nu doar de slogan, PSD cred că nici nu ştie de ce a pierdut alegerile, nu înţelege că trăieşte în cu totul altă societate.

Discursul naţionalist a făcut ca PSD să piardă. PSD a pierdut din cauza naţionalismului de grotă promovat de Liviu Dragnea.

Mesajele antieuropene au transformat PSD într-un mare PRM. Dar, niciodată filonul PRM-ist nu a fost foarte puternic, în perioada de glorie a fost de 15 – 20%. Acolo s-a dus PSD sub Dragnea cu acest tip de discurs.

Acum sunt unii care spun că trebuie să apăsăm pedala şi mai mult, nu înţelege că trăieşte în cu totul altă societate", a comentat Florin Negruţiu atmosfera dinaintea Congresului PSD de la Sala Palatului.