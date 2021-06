Consilierul USR PLUS care a „trădat” partidul și a votat bugetul propus de Mihai Chirica a devenit viceprimar

Cezar Baciu, consilierul local USR PLUS din Iaşi cu ajutorul căruia a trecut bugetul local, a fost ales, luni, în funcția de viceprimar al municipiului. Acesta a fost dat afară din partid, însă a contestat decizia, iar până la o hotărâre definitivă a instanței, rămâne consilier local.

Consiliul Local al municipiului Iași i-a ales luni pe Daniel Juravle (PNL) și Cezar Baciu (USR-PLUS) în funcțiile de viceprimari.

„Alianța de guvernare PNL - USR-PLUS este de astăzi funcțională și la Iași. Timp de prea multe luni, anumite persoane, cu agendă politică personală, au vrut să pună frână dezvoltării Iașului. Alături de consilierii locali responsabili, de la PNL, PMP și USR-PLUS, am reușit configurarea unei majorități politice stabile și responsabile”, a spus primarul Iașiului, Mihai Chirica.

USR PLUS a declanşat procedurile de excludere a lui Cezar Baciu din partid, existând chiar o decizie în acest sens a conducerii USR PLUS. Dar Baciu a atacat decizia în instanţă și rămâne membru USR PLUS până în momentul emiterii unei hotărâri definitive în Justiţie. Baciu își va pierde funcția, daca instanța dă dreptate USR PLUS.

„O mare greutate s-a pus momentan pe umerii mei. Dar o să-mi asum toate aceste aspecte și voi lucra în folosul cetățenilor, la fel cum am mai declarat și anterior, conform jurământului pe care l-am depus”, a spus Cezar Baciu.

Luna trecută, Cezar Baciu nu a respectat decizia partidului și a votat bugetul propus de primarul Chirica. Votul său a fost decisiv pentru adoptarea bugetului.

Editor : R.K.