Alegeri într-un singur tur nu ar fi trebuit să aibă niciodată loc în România, e de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu. La emisiunea „Cap Limpede”, gazetarul a spus că alegerile într-un singur tur sunt mai puţin democratice şi că principalele partide din parlament nu sunt preocupate de nivelul de democraţie din România, ci acţionează în baza unui oportunism politic, atunci când vine vorba de trecerea la alegerile locale în două tururi de scrutin.

„N-ar fi trebuit să aibă loc niciodată, în niciun fel de alegeri în România, un singur tur. N-ar fi trebuit pur şi simplu, aceasta este o formă de alegeri cu un grad redus de democraţie. Democraţia are diverse grade. E democratică, în sensul că votează oamenii, dar la alegerea într-un singur tur rămân o grămadă de cetăţeni care nu sunt reprezentanţi în cel ales, voturile lor sunt, pur şi simplu, aruncate. Sigur, se poate, în America există principiul winner takes all, dar acolo este America. E altceva. Sistemul electoral american e de o îmbârligare şi de o luxurianţă departe de economia logică. Are multe alte aiureli.

În două tururi este mult mai democratic, în sensul că sunt reprezentaţi cetăţenii care, ale căror voturi, în primul tur nu au dus la câştigul celui susţinut, dar în turul 2 cetăţenii pot să-şi utilizeze voturile pentru cine cred.

Dar, nu astfel de convingeri în legătură cu gradul de democraţie îi agită nici pe PSD, nici pe PNL, nici pe USR. Nu, aici este vorba de oportunism politic, este vorba de, în cazul PNL, e vorba de ceea ce englezii numesc «a îţi mânca pălăria». Asta e o calitate pentru un politician, să îşi mănânce pălăria. Adică faci o afirmaţie într-o anumită direcţie: «dom’le numai aşa se poate, s-a mântuit, altfel imposibil, vă spun eu» şi peste câtva vreme zici: «e, da, sigur să nu se schimbe nimic decât pe ici pe colo în punctele esenţiale». Asta am auzit, de pildă, de la doamna Turcan.

Când au susţinut sus şi tare atunci, îmi amintesc perfect, domnul Boc spunea în 2011 să facem economie, să facem alegeri într-un singur tur ca să facem economie, aşa spunea domnul Boc atunci, iar doamna Turcan era cu totul de acord. Şi acum spune că s-au schimbat condiţiile şi dânsa îşi revizuieşte poziţia. Păi nu merge, pentru că acesta este un principiu aşa cum spusei adineaori, principiul democraţiei maxime. Democraţia maximă e la votul în două tururi, acolo se poate, cu adevărat, exprima democratic alegătorul. Ăsta este un principiu. Că votul în două tururi este mai corect şi mai democratic decât votul într-un singur tur. Acest principiu nu se schimbă.

Doamna Turcan şi în 2011 ştia ce spune acum şi bine spune. Alegerile în două tururi sunt agreate de electoral că sunt cea mai bună soluţie, dar ştia lucrul ăsta şi în 2011 doamna Turcan, vă spun eu că îl ştia. Şi a votat. De ce? Vedeţi, ea nu poate să spună acum: «Am votat pentru că aşa a zis şefu’. A zis domnul Boc, care domn Boc primea, prin poşta aeriană, mesaje de la domnul Băsescu. Ce să facă. Şi eu cum să votez împotriva marilor şefi, am votat cum am votat». E, nu poate să recunoască asta şi atunci îşi mănâncă pălăria acum încercând să justifice renunţarea la un principiu, nu la un amănunt. Aici nu e vorba de un detaliu, de conjunctură”