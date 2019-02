CTP: Oprișan este Stalinul lui Dragnea

Pentru pesediștii de rând, confruntarea de zilele trecute dintre Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea, și Liviu Dragnea arată foarte rău. Marian Oprișan poate fi un Dragnea 2, iar Dragnea își are în Oprișan Stalinul, așa cum l-a avut Lenin, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. În opinia lui CTP, Liviu Dragnea nu are cum să se mai gândească să candideze la președinție, pentru că are în Oprișan „o mare problemă”, mai mare decât cele pe care le-a avut până acum.

- E o scenetă sau cei doi sunt într-adevăr inamici? l-a întrebat Cosmin Prelipceanu pe Cristian Tudor Popescu, invitat la „Jurnalul de Seară”.

- Cum ar putea fi o scenetă? Și dacă ar fi să fie o scenetă să se obțină ce?

- O supapă de presiune.

- Care supapă? Păi, pentru pesedișii de rând asta arată foarte rău. La nivelul conducerii partidului faptul că avem astfel de schimburi de replici e de natură să-i întărească în cuget pe pesediști? Cine câștigă din chestia asta? Nu câștigă nimeni! Din punct de vedere al PSD-ului. Din punct de vedere al opoziției, da. Opoziția poate să spună: iată, își iau gâtul. Deci, la ce bun această scenetă? Ce să câștige partidul din asta? Sau cineva. Ar trebuie să câștige amândoi din asta, Oprișan și Dragnea. Ce să câștige Dragnea din această secvență? Știți care este cuvântul cel mai radioactiv, care îl lovește pe Dragnea la lingurică, din tot ce ați auzit la Oprișan?

- Care?

- Este expresia „băiat bun”!



- De ce?



- Pentru că Oprișan se pune pe același nivel cu Dragnea în felul ăsta. Cei care l-au contestat până acum nu au vorbit ca un al doilea Dragnea, ca un posibil al doilea Dragnea pentru partid. Niciunul dinte ei, nici Stănescu, nici Țuțuianu, nici Firea, nici Tudose. Toți au vorbit ca niște baroni, ca niște boieri care vor să îl dea jos pe vodă. Asta a fost poziția lor. Oprișan vorbește ca pretendent la tron. Băiat bun! Adică, noi doi. Și are și dreptate și este cel mai periculos adversar pentru Dragnea. Pentru că el, în ochii baronilor PSD chiar poate fi un Dragnea 2. Este la fel de cinic, la fel de lipsit de scrupule cum este și Dragnea, are același profil moral de forță ticăloasă pe care nu îl aveau, nu dădeau această senzație niciunul dintre ceilalți contestatari din partid ai lui Dragnea de până acum.



În plus, Oprișan nu are niciun fel de umbră, de pată pe el. Firea a mai zis totuși vrem în Europa, eu vreau să fie copiii mei în Europa, nu se poate. Tudose la fel, a mai spus nu pot fi bătuți și gazați oamenii în felul ăsta în piață fără să răspundă nimeni, deci au mai avut astfel de ieșiri taxabile imediat drept Iohannis, Soros, #Rezist și așa mai departe. Oprișan e monolitic. Este aidoma lui Dragnea. Oprișan este cu „cine nu e pesedist nu e bun român”, este cu „Klaus Werner Iohannis, îl cheamă Klaus Werner pe ăsta, ce caută la conducere? Vreau să fie un român la conducere!”. Deci, are toate caracteristicile pentru a putea fi un Dragnea 2, mai tânăr, cred, și chiar un tip de velociraptor mai rapace decât Dragnea.

CTP: „PSD e un fel de Pro TV”

Dragnea abia acum își are în Oprișan Stalinul. Așa cum Lenin și l-a avut pe Stalin, așa cum Dej și l-a avut pe Ceaueșescu. În PSD nu există disidență, cum n-a existat nici în Partidul Comunist Român, n-a existat disidență niciodată, au existat exclusiv lupte pentru putere.

Evident că Oprișan nu e niciun disident. Oprișan știe un lucru foarte bine.

PSD este un fel de Pro TV. Poți să scoți din el pe oricine, poți să bagi chineji la zăpadă pe ecran, purici, cum spunea cândva „marele jurnalist”, apoi rechinul pușcăriilor, domnul Dan Diaconescu, spunea: domnule, la Pro TV se uită lumea și când sunt purici, când e mira pe ecran. Pro TV de-a lungul anilor a schimbat nu știu câte vedete, au plecat hălci întregi, cu excepția Andreei Esca, mă rog, care stă ancoră și o să stea până la sfârșitul Pro TV-ului, dar restul... Amintiți-vă câte vedete au plecat de la Pro, cu mare scandal, domnule, se prăbușește Pro TV-ul, că se duc ăștia la Antena 1, la concurență, s-a terminat cu Pro TV. De unde? Pro TV nu a pierdut primul loc în audiență între televiziunile din România niciodată, indiferent cine a plecat, cine a venit, câți au fost, cu cine a lucrat. Și-a schimbat toate siglele, toate emblemele - cu unele mai proaste, după părerea mea, decât precedentele: a rămas Pro TV! Același lucru, trebuie să vă spun, este PSD-ul, de 30 de ani, în România: o structură cu un cofraj în care poți să bagi și să scoți orice! Pentru că oamenii votează PSD, indiferent cine ce este pe acolo. Și Oprișan știe lucrul ăsta, el știe că oricând îl poate înlocui pe Dragnea în acest cofraj și lumea va vota în continuare PSD-ul.

Cu excepția lui Ion Iliescu, care a fost singurul tractor pentru PSD, a fost în fața partidului și l-a tras după el, toți ceilalți lideri ao PSD-ului au fost făcuți mari de partid. Partidul a fost mai tare decât ei, în opinia publicului. Publicul votează PSD, iar Oprișan cunoaște această mașinărie pesedistă și știe că dacă îl dă la o parte pe Dragnea de la volan, nu vor fi mari obiecții și PSD nu va pierde în sondaje, mai ales că el este un Dragnea 2.

Dragnea nu se mai poate gândi la prezidențiale

- Cum îl încurcă pe Liviu Dragnea în perspectiva prezidențialelor?

- Îl încurcă foarte....Ce prezidențiale, domnule! Dragnea nu se mai poate gândi. Cum să se mai gândească Dragnea la prezidențiale, el să candideze la Președinție?! Păi uitați-vă ce probleme are în momentul de față în partid! Ce probleme are cu Guvernul, o grămadă de lucruri care stau pe capul lui în clipa de față. Fizic nu are timp să se gândească la președinție, lăsând la o parte procentele insignifiante de încredere pe care le mai are în clipa de față în public. Iar Oprișan i-a spus un lucru teribil, în sensul a tot ce v-am spus eu acum, cu PSD-Pro TV: i-a spus da, bine, nu ești de acord cu Congresul, nu ești stăpân, e-n regulă, e așa cum spui tu. Da' poţi să-mi spui și mie de ce pleacă oameni din PSD?

Asta e cu adevărat grav. În momentul în care începi să pierzi unul, doi, șapte, nouă, partidul rezistă, până la un punct. Dar la un moment dat, e posibil să flambeze, să nu mai reziste ca Pro TV-ul. Deci, are o mare problemă domnul Dragnea în clipa de față, mult mai mare decât cea cu cei care l-au contestat până acum, a conchis Cristian Tudor Popescu.

