CTP: Pentru mine, acest referendum înseamnă o pledoarie pentru mersul pe jos

PSD și celelalte partide care spun că nu vor face campanie pentru referendum o vor face „pe dedesubt”, pentru că singurul scop al referendumului pentru familie este unul politic, consideră jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Referendumul în sine nu rezolvă nimic, este doar „o pledoarie pentru mersul pe jos” al votanților, a spus CTP la Digi24.

Campania o să o facă activiștii de partid, în teritoriu, înfrățiți cu oamenii Bisericii. O să facă în școli, o să fie cazuri clare de profesori, învățători care o să spună: mergeți la referendum, că altfel, jale! O să fie rău de voi, vă înghite iadul, dacă nu mergeți la referendum!, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Doamna Dăncilă s-a aflat la Bruxelles în situația „penibilă” de a se duce în grupul socialiștilor europeni, din care face parte PSD, și oamenii ăia o întreabă: nu știți că noi suntem pentru protejarea comunității LGBT? Faceți parte din grupul socialiștilor! Cum veniți cu referendumul pentru familie? Și atunci ea a spus că „nu facem campanie”. Evident că fac campanie, fac campanie pe dedesubt, spune Cristian Tudor Popescu. Se face campanie pentru referendum, cum nu se face? spune el.

CTP a povestit la Digi24 că joi era la Piața Chibrit când a văzut niște oameni care puneau o pancartă mare, cu albastru și roșu - galben nu era -, pe care scria Apărați copiii României, în stânga, și dedesubt: Căsătoria, între un bărbat și o femeie. Dreapta: Veniți la referendum! Pe centru: Și votați DA. Pancarta nu era asumată de nimeni, nu spunea nicăieri cine transmite mesajul: Biserica, PSD, PNL, Coaliția pentru Familie? Cristian Tudor Popescu i-a întrebat pe cei care instalau bannerele cine îi plătește. „Nimeni, zice omul, și se uită la mine zâmbind. Adică ați găsit prin curte plasticul ăsta și ați venit cu el de-acasă? Da!”, a relatat CTP discuția avută.

Absolut nemarcat, nerevendicat și pusă acolo „această minciună în falș, cum spunea Nicolae Ceaușescu: apărați copiii!” - a spus Cristian Tudor Popescu. „Cum sunt apărați copiii dacă te duci la referendum? Se întâmplă ceva bun pentru copiii care se culcă nemâncați, n-au haine, n-au bani să meargă la școală, stau în frig, sunt agresați de părinții lor, unii sunt violați, unii sunt vânduți, pentru copiii aceștia se întâmplă ceva dacă pui o ștampilă?” a explicat jurnalistul de ce este mincinoasă pancarta.

„Pentru mine, acest referendum înseamnă o pledoarie pentru mersul pe jos, ceea ce e sănătos, domnule! Face foarte bine mersul pe jos, activează circulația, îmbunătățește tranzitul intestinal, crește tonicitatea, previne varicele... Asta o să faceți! Sportul mersului pe jos. Foarte bine! Vă duceți acolo și acolo nu veți face nimic! Veți pune ștampila pe o hârtie lipsită de orice valoare”, susține Cristian Tudor Popescu.

El a adus în discuție motivarea Curții Constituționale în cazul Coman-Hamilton, care arată că familia e una, căsătoria e altceva, că pot exista și alte „viețuiri împreună”. O familie poate fi formată nu numai dintr-un băiat și două femei - mama și bunica (cum a fost cazul lui Cristian Tudor Popescu), ci și dintr-un om și un câine sau o pisică, sunt oameni care au un animal lângă ei în casă și pe altcineva n-au. Curtea Constituțională spune limpede: În România căsătoriile între persoanele de același sex sunt interzise prin lege.

„Ce votați, ce apărați acolo”, la referendum? întreabă Cristian Tudor Popescu și conchide: e o confuzie totală!

În privința criticilor care i se aduc, jurnalistul a precizat: „Acum 20 de ani spuneam că sunt împotriva căsătoriei între persoane de același sex, acum zece ani am spus același lucru, astăzi spun același lucru: nu sunt de acord! De ce? Căsătoria este o invenție a heterosexualilor. Acum niște mii de ani această instituție a fost un concept al umanilor heterosexuali. Și vreme de mii de ani ea a funcționat ca un brand, ca o marcă, ca o proprietate a heterosexualilor. Deci nu voi fi de acord ca această titulatură și această instituție să fie transferată persoanelor de același sex. Însă la fel de corect este - și acesta este progresul meu în om, pentru că am evoluat și eu în 20 de ani, atunci nu aveam clar în cap acest concept, era difuz - drepturile 0mului sunt mai presus de orice alte atribute. La fel de corect este ca persoanele de același sex sau de altă orientare sexuală care doresc să aibă o uniune legalizată de către statul în care trăiesc și contribuie cu bani la taxe și impozite este foarte corect să aibă o astfel de formă - nu căsătorie, dar există o formă acceptată de comunitatea LGBT și anume parteneriatul civil. Parteneriatul civil interzice adopția de către cuplurile homosexuale, lucru cu care eu am fost de acord și acum 20 de ani, și acum cinci și sunt și acum.”

Referendumul nu rezolvă nimic, a insistat Cristian Tudor Popescu. „Nu mă voi duce la referendum. De ce? Pentru că nu mă consider idiot. Nu mă duc acolo degeaba. Este de-gea-ba! Nu se întâmplă nimic, nici în bine, nici în rău”, a spus CTP.

Singurul scop al referendumului este de a fi folosit politic, consideră jurnalistul. „De ce se raportează dl Dragnea în toate acțiunile lui politice viitoare la referendum? Ce treabă are, de pildă, remanierea guvernamentală cu referendumul pentru familie? (...) Asta înseamnă că PSD este implicat politic în referendum, pentru că altfel ce influență să aibă asupra acestor manevre politice ale lui Dragnea, dacă PSD-ul nu e implicat politic în el?! Ce speră? Speră să se strângă un număr suficient de cetățeni și asta să fie interpretat de Biserica Ortodoxă ca o adeziune entuziastă la Biserică, să vină oamenii la Biserică mai abitir de-acum înainte și să dea banul, poate ceva mai mult... Nu numai de PSD (e susținut - n.r.). Nu! Și de PNL, și de PMP - aceste partide doresc să atragă un capital electoral sau măcar să nu piardă. PSD-ul a venit cu povestea asta, ei l-au inițiat, demult. PNL n-avea nicio treabă cu referendumul. Și-acum, brusc, iată că majoritatea membrilor PNL sunt pentru referendum. De ce? Ca să nu piardă, pentru că acest referendum are un sens politic și nu vor să piardă. Să câștige și ei ceva pe lângă PSD. Dacă ar spune că stau acasă, le e frică să nu piardă, a explicat Cristian Tudor Popescu.

