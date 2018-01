Cum a mărit ministrul Daea suprafața irigată cu 250.000 de hectare în 3 săptămâni

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, susţine că i-a trecut starea de rău de după beţia din 1968, pe care „a dezvăluit-o” zilele trecute în spaţiul public, pentru că „a fost atent în viaţă” şi acceptă toate întrebările celor care nu au înţeles durerea sa de cap.

„Dumneavoastră sunteţi un om tânăr nu aveţi vârsta mea. Te rog să o ai şi o să vezi că trece, şi trece bine dacă eşti atent în viaţă. Eu tot timpul am fost atent în viaţă şi sunt şi la întrebările dumneavoastră, motiv pentru care vă spun că a trecut”, a răspuns Daea, întrebat de jurnalişti dacă i-a trecut starea de rău după beţia din 1968.

Starea sa de rău a fost analizată şi la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului de către deputatul PNL, Nicolae Giugea: „Vă mai doare capul pentru că v-am văzut zilele trecute la TV şi ne-aţi spus că vă simţiţi rău, altfel nu îmi explic cum a crescut suprafaţa irigată de la ultima întâlnire din comisie, cea pentru buget, cu 200.000 de hectare faţă de cifra reală. Raportat la nivelul anului trecut, aţi ajuns de la 400.000 de hectare la 649.000 hectare, în trei săptămâni”.

În context, Daea a răspuns: „Având cap mă şi doare capul şi sigur că accept şi întrebările celor care nu au înţeles durerea de cap. Eu am foarte multă aplecare pentru a înţelege sensul fiecărei întrebări”.

Întrebat de Gheorghe Tinel, deputat PNL, dacă este adevărat că i-a ameninţat pe sindicaliştii din APIA că vor fi daţi afară pentru că au ieşit în stradă să îşi ceară drepturile, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii a negat că ar fi făcut acest lucru.

„Cum aş putea şi cum ar putea să creadă cineva că a fost o ameninţare, când lucrătorii din APIA au făcut ce au făcut. Şi pentru a ne înscrie cu realitatea în pagina timpului am stăruit şi am acţionat să construiesc o imagine corectă pentru o instituţie valoroasă, care până mai ieri era în discuţia peiorativă a multor oameni necunoscători ai domeniului. Nu a fost vorba niciodată de o asemenea chestiune”, a subliniat Daea.

Deputatul PMP, Valeriu Steriu, i-a făcut o recomandare ministrului propus pentru portofoliul Agriculturii, respectiv să îl invite pe preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Ministerul Agriculturii să vadă cum se lucrează, în condiţiile în care afirmaţiile recente ale acestuia, potrivit cărora programul de guvernare pare să fi fost scris la Ministerul Agriculturii între două beri, a creat o imagine negativă acestei instituţii.

„Vreau să fac o recomandare pentru că nu pot trece cu vederea o afirmaţie făcută ieri, nu de domnia sa (Petre Daea n.r.) ci de un coleg de-al domniei sale. Este vorba de preşedintele UDMR, care a afirmat că programul de guvernare arată de parcă ar fi fost scris în Ministerul Agriculturii între două beri. Am lucrat mult, mult prea mult în Ministerul Agriculturii ca să nu o iau ca pe o defăimare. Vă rog să îl invitaţi mâine pe domnul Kelemen Hunor ca să constate trei lucruri: că în minister se lucrează şi se lucrează de calitate, aş spune, pentru că este ministerul care şi-a luat banii, iar al doilea, că nu se consumă alcool. Ştiu că lucrează cu alcool în legislaţie, dar nu avem acolo locuri de băut două beri, poate în faţă, alături, la o terasă şi trei, acest lucru aş vrea să se întâmple cât mai repede pentru a scoate această imagine negativă care a fost gratulată acestui minister”, a precizat Valeriu Steriu.

Replica deputatului UDMR, Sebestyen Csaba-Istvan, a venit rapid: „Mulţumim domnului Steriu, dar vreau să precizez că în comunicatul respectiv nu scrie că e bere cu alcool sau fără alcool”.

Petre Daea a mai fost întrebat de jurnalişti de ce a rămas să răspundă la întrebări şi după ce a fost validat de membrii comisiilor de specialitate reunite din Parlament, în condiţiile în care cei mai mulţi dintre miniştrii propuşi nu au făcut acest lucru, iar el a precizat că „emoţia aceasta vine din răspunderea conştiinţei mele profesionale”.

„Răspund pentru ceea ce fac şi am emoţii ca să nu greşesc, iar emoţia aceasta vine din răspunderea conştiinţei mele profesionale. Tot timpul am fost atent să nu greşesc, tot timpul am emoţia lucrului bine făcut, mă străduiesc şi dacă le fac cu emoţie şi dacă şi rezultatul este bun cu atât mai mult mă emoţionez şi îngăduiţi-mi să vă mai dau răspunsuri”, a răspuns Petre Daea.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Petre Daea a fost validat cu 21 voturi pentru şi 10 împotrivă.

Sursa: Agerpres