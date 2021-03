Miniștrii cabinetului Cîțu au coborât din mașinile de serviciu și au venit la muncă pe jos, cu metroul sau cu tramvaiul, la fel ca vinerea trecută. În acest fel, ei vor să-i încurajeze pe români să-și lase mașinile acasă măcar o zi pe săptămână și să folosească mijloace de transport nepoluante.

Îmbrăcată lejer, şefa de la Muncă, Raluca Turcan, a venit la serviciu cu metroul, în timp ce vicepremierul Dan Barna a mers cu autobuzul. A recunoscut că drumul a fost mai lung, dar spune că nu va renunța nici pe viitor la această inițativă.

Reporter: Cu autobuzul era aglomerat?

Dan Barna: Nu era aglomerat, era decent.

Reporter: Aţi făcut mult pe drum faţă de cum faceati in mod normal cu masina?

Dan Barna: Nu, a fost un pic mai lung, dar am mai stat de vorba cu oamenii, am mai schimbat o vorbă. E ok.

În schimb, ministrul Transporturilor a preferat tramvaiul. De la primele ore ale dimineții, Cătălin Drulă a postat un selfie pe facebook, însoțit de mesajul: ,,către birou, #vinerea verde."

Ministrul Mediului Tanczos Barna a postat încă de ieri poze cu el în metrou, alături de un mesaj prin care îi îndeamnă pe oameni să încerce în fiecare vineri să renunțe la mașinile personale și să folosească alte variante de transport. Aflat la Miercurea Ciuc, astăzi demnitarul a mers pe jos.

„Eu am scuză că ministerul meu este departe. Este dincolo de Casa Scânteii și era greu să merg cu trotineta astăzi, când aveam de aprobat PNRR, cum fac în alte dăți”, a fost scuza invocată de Cristian Ghinea pentru că, de Vinerea Verde, a venit la Guvern cu mașina.

El a precizat că mașina cu care a venit nu este electrică.

„20 din alocările pentru UAT vor trebui vor trebui date pentru proiecte de calitatea aerului și mă așteot de la primari să vină cu proiecte care să dezvolte în mod realist transportul electric și trebuie nu doar să cumpărăm autobuze, că asta este ușor, dar vom condiționa cumpărarea acestor autobuze electrice de crearea unor benzi de circulație dedidate, astfel încât să fiue fezabil și lumea să ia autobuzul”, a ținut să adauge ministrul investițiilor și proiectelor europene.

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a lansat săptămâna trecută campania „Vinerea Verde”, o inițiativă menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe.În București sunt aproape un milion şi jumătate de mașini înmatriculate oficial, la care se adaugă cele aflate în tranzit, şi ale celor care locuiesc cu chirie, dar nu şi+au actualizat toate actele.

Editor : A.A.