Cum s-a ajuns la proiecte de 29 de miliarde de euro în PNRR, de la 40 de miliarde. Explicațiile lui Cristian Ghinea

PNRR a fost adoptat aseară în coaliția de guvernare, își păstrează toate proiectele, însă valoarea este mai mică, de 29 de miliarde de euro. Proiectul urmează să fie depus la Comisia Europeană luna viitoare. Premierul și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles pentru a negocia proiectele, in 10 mai. Cristian Ghinea, ministrul investitiilor si proiectelor Europene, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns de la proiecte de 40 de miliarde de euro la 29 de miliarde, cât este alocarea UE pentru România.

„Sunt 350 de linii de investiție în PNRR, în cele mai multe cazuri a fost vorba despre o reducere a sumelor, pentru că au fost cazuri în care nu am avut o fundamentare foarte bună a costurilor. După ce am discutatt cu Comisia Europeană, am redus din ele, nu e nimic dramatic. M-aș abține de la a da detalii, pentru că sunt negocieri în curs”, a spus Ghinea.

Ministrul nu a vrut să spună la ce e România dispusă să renunțe în timpul dicuțiilor cu Comisia Europeană.

„În orice negociere ai o tactică pe care, dacă o dezvălui, e previzibilă apoi. A fost o discuție cu președintele și coaliția. Sunt mai multe puncte în care există diferențe de opinii între noi și Comisia Europeană”, a spus el.

El a adăugat că nu s-a vorbit mult despre negocierile cu CE pentru că acstea „în nicio țară nu se fac publice”.

„A fost tevatura opoziției și am venit cu explicații. Negocierile fiind în curs, eu zic să avem răbdare să le terminăm și să ieșim al sfârșitul lunii mai cu detalii și ce agreăm cu Comisia”, a spus ministrul.

El a spus că va merge să discute în Parlament, dacă va fi invitat, pentru a discuta despre PNRR, și că deja au fost mai multe dezbateri privind prioritățile care să fie introduse în acest plan.

„Am avut 2 dezbateri în Parlament. Suntem în plin absurd. Au fost 13 dezbateri publice, au participat mii de oameni, au fost două discuții în Parlament și PSD spune că nu e dezbatere. Probleema PSD e că, neavând ce să reproșeze pe fond - că ce să reproșezi, că vrem să dăm bani pentru autostrăzi? Da, vrem și ne batem cu Comisia Europeană. Vrem bani pentru spitale, da, 2 miliarde - și vom face asta. Vrem să dăm bani pentru școli, pentru păduri. Neavând ce să reproșeze pe fond, PSD se leagă de nu ne-am legat șireturile în ordinea care trebuie. Am făcut consultări extinse ca niciodată în România pe fonduri europene”, a adăugat el.

Ministrul a mai spus că discuțiile cu Comisia Europeană nu sunt „cu scandal sau ceartă”.

„Avem opinii diferite. Așa cum am primit de la Comisia Europană un feedback de mai mult 150 de pagini pe componente. Cele mai multe dintre comentariile Comisiei le-am integrat, am adus clarificări, am spus unde nu suntem de acord. Acesta e procesul de negociere și de consultare obișnuit. Numai nouă ni se pare că dăm examen, am picat, n-am picat. E un model provincial de oameni care nu știu cum funcționează CE. PSD n-are de unde să știe și de aia face garagață pe subiect”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește anunțul Comisiei Europene că va introduce criterii mai dure pentru decontarea banilor alocați planurilor naționale de redresare și reziliență, Ghinea spune că în acest caz România e avantajată.

„Fiind unul dintre cei mai mari recipienți de bani europeni, după ce am avut probleme în trecut, acum avem un sistem de audit care trece de criteriil eCE. Am avut o discuție, pe care sistem să mergem la PNRR și decizia luată după negocierile cu CE e să mergem pe auditul de la fondurile europene clasice, ceea ce e o garanție pentru Comisie că nu se vor fura acești bani”, a spus Ghinea.

