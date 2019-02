Dacian Cioloș: Foarte bine că dl. președinte candidează!

Mi se pare că ar fi foarte periculos ca funcția de președinte al României să cadă în mâna celor care acum atacă justiția, statul de drept și Uniunea Europeană, a declarat Dacian Cioloș într-un interviu pentru Digi24.

Fostul premier Dacian Cioloș, care ar putea fi candidatul alianței USR+PLUS la alegerile prezidențiale de anul acesta, spune că o eventuală candidatură a sa împotriva președintelui Klaus Iohannis nu i-ar prejudicia șansele acestuia. „Foarte bine că domnul președinte candidează. Am colaborat foarte bine cât am fost prim-ministru, așa cum am mai spus public, am ținut legătura cu dânsul, dar foarte probabil, aproape sigur, alianța USR+PLUS va avea un candidat la președinție și asta nu pentru a prezenta un candidat împotriva cuiva. E firesc ca o astfel de alianță să prezinte un candidat la președinție atât timp cât are și un proiect politic pe care vrea să îl susțină în aceste alegeri”, a explicat Dacian Cioloș la „Jurnalul de seară”.

„E important și pentru noi ca funcția de președinte a României să rămână în rândul forțelor politice care vor să lucreze pentru o Românie modernă, democratică, și nu a forțelor politice care luptă împotriva intereselor României, care luptă împotriva justiției și a statului de drept”, a adăugat liderul PLUS.

Citiți și: De unde ia alegători alianța USR+PLUS?

Soluția lui Dacian Cioloș pentru rezolvarea crizei în care se află România

Dacian Cioloș îi răspunde lui Liviu Dragnea: Cine s-a fotografiat cu oameni din serviciile de informații?

Dacian Cioloș: Noi nu vom avea în vedere să reducem pensiile și salariile

Etichete:

,

,

,

,