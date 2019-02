Soluția lui Dacian Cioloș pentru rezolvarea crizei în care se află România

Invitat la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, Dacian Cioloș a vorbit despre criza bugetară și despre riscurile la care este expusă România în lipsa unui buget. Președintele PLUS avertizează că bugetul este supravegheat de Comisia Europeană și nu se pot trece pe hârtie cifre neadevărate, cum a fost cazul Greciei înainte de a intra în faliment. Printre soluțiile propuse de Dacian Cioloș pentru a evita o criză economică s-ar număra schimbarea Guvernului și alegeri anticipate.

Cosmin Prelipceanu: Ce credeți despre buget, de ce întârzie atât de mult?

Dacian Cioloș, președinte PLUS: Întârzie atât de mult pentru că Guvernul a pierdut hățurile în ultimul an. A crescut mult deficitul, nu mai au bani ca să plătească angajamentele pe care le-au luat. Din datele pe care le am, există risc major să înregistrăm un deficit bugetar excesiv. Dacă luăm în considerare și angajamentele, nu doar plățile cash efectiv, așa cum calculează Comisia Europeană deficitul, probabil că au căutat soluții ca să scoată pe undeva cămașa, să reducă cel puțin pe hârtie riscul de deficit și să aibă timp sîă caute bani ca să își acopere angajamentele pentru pensii, salarii, nu mai vorbim de investiții. Investițiile sunt aproape inexistente.

Se îndatorează Guvernul, găsește bani de împrumut tot mai greu după ceea ce au făcut băncilor. Acestea nu mai împrumută Guvernul. Pe piața externă găsesc bani cu dobândă tot mai ridicată.

Iată dificultăți. Dificultăți care vin din incoerența politicii economice, a celei fiscale și practic a lipsei de viziune. Vrei să crești pensiile, salariile dar nu crești bunăstarea. Din păcate, pensii și salarii crescute, dar diferența în plus s-a dus în inflație. E un model economic bazat pe consum și nu pe producție.

Luăm bani cu împrumut, îndatorăm generațiile care vin, ca să plătim pensiile și salariile, ducem banii în consum, consumăm bunuri din import, deci ducem banii în afară. Românii nu câtigă mare lucru, decât pe hârtie.

Cosmin Prelipceanu: Le va ieși? Economiștii cu care am vorbit noi ne-au spus că este posibil ca și în prezență taxelor impuse prin Ordonanța 114, deficitul să nu fie 3%, să fie mai mare.

„Comisia de Prognoză a devenit un instrument politic”

Dacian Cioloș: Comisia de Strategie și Prognoză a devenit un instrument politic și atunci ce rămâne, din păcate, Guvernului, este să se joace cu cifrele pe hârtie. Situația pe teren o știm. O simt românii, în primul rând. Ce vedem noi acum este un spectacol politic, pentru că românii simt asta pe buzunarul lor.

Cosmin Prelipceanu: Credeți că există un risc odată cu acapararea unor instituții cum ar fi Comisia de Prognoză? Ne gândim imediat la cazul Greciei. Asta a fost problema Greciei, care până la urmă tot a ieșit la suprafață.

Dacian Cioloș: Există acest risc. Suntem parte a Uniunii Europene. Nu cheltuim fondurile europene, luăm bani de împrumut... Există totuși o monitorizare atentă a Comisiei Europene în ceea ce fac toate statele europene și sunt convins că va fi cazul și pentru România. Dacă înainte de 2007 mai puteam să ne jucăm cu cifrele și ne asumam riscuri majore, acum există „paznicul” acesta, Comisia Europeană, care va scoate la lumină adevărul. Există riscul, dacă ne ducem în deficit excesiv, să ne fie blocate fondurile europene.

Cosmin Prelipceanu: Un discurs revanșard la adresa industriei bancare. Vorbește despre ROBOR care ar fi stabilit printr-o înțelegere între bănci. Motivul Ordonanței 114 ar fi fost pedepsirea acestor industrii... Cu ce efecte?

„Schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forțe politice în parlament”

Dacian Cioloș: Vedem reacția băncilor, care devin mult mai prudente, care vor reduce împrumuturile sau care vor crește costurile. Când creezi impredictibilitate prin modificări frecvente ale codului fiscal și prin măsuri care descurajează investițiile, vii apoi și suprataxezi băncile sau companii de stat. Rezultatul este că nu se mai ivestește, băncile nu mai pot da credite, se blochează economia.

Din punctul meu de vedere, soluția este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forțe politice în Parlament, care să vină cu un plan de redresare a economiei, ca să nu fie prea târziu. Suntem într-o criză bugetară, e clar. Putem evita criza economică, încă. Dar dacă lucrurile continuă așa... Soluții sunt pentru asta. Trebuie să trecem de la modelul economic bazat pe consum, la un model economic bazat pe investiții, ca să putem plăti pensiile și salariile. Cred că nu este cazul să le reducem dacă se iau la timp niște măsuri prin care să crească investițiile, să creăm locuri de muncă bine plătite, să oprim „hemoragia” forței de muncă.

