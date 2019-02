De unde ia alegători alianța USR+PLUS?

Cea mai nouă alianță de pe scena politică românească, cea dintre USR și PLUS, nu-și propune să „rupă” din electoratul altor partide, ci să-i aducă la vot pe cei care sunt nehotărâți sau care nu obișnuiesc să vină la urne, a declarat luni seara, la Digi24, fostul premier Dacian Cioloș.

La ultimele alegeri, din 2016, aproape 60 la sută, dacă nu mai mult de 60 la sută din alegătorii potențiali nu au participat la vot, deci acolo e o rezervă importantă. Mai sunt alegători care vor să vină la vot, dar care par nehotărâți. Vrem să-i ajutăm să se hotărască, să le dăm o perspectivă clară pentru o alternativă politică modernă, cu oameni competenți, care vor să lucreze pentru România, a spus fostul premier.

USR se declară de centru-dreapta. „Și noi tot cam pe acolo suntem”, a spus Dacian Cioloș. Întrebat dacă „va înghiți” noua alianță și din alegătorii dreptei, Cioloș a răspuns că alianța îi vizează pe toți cei care cred în proiectul politic oferit de USR+PLUS. „Intenția noastră nu este să intrăm în concurență, în competiție cu cineva, să luăm alegători de la cineva. Important e să aducem cât mai mulți oameni la vot. Dacă PNL pe partea lui poate să aducă cât mai mulți oameni la vot, foarte bine, ne interesează lucrul acesta. Dacă noi putem să aducem alegători pe care nu-i poate aduce PNL-ul, e foarte bine, important e să vină cât mai mulți oameni la vot. Pentru noi e foarte clar: vrem să arătăm că există o forță de opoziție modernă, de oameni care au un proiect politic pentru România. Nu e un proiect care doar să întărească un partid sau altul, ci e un proiect politic pentru România”, a arătat Dacian Cioloș.

Listă cu 43 de candidați pentru alegerile europarlamentare 2019

Alianța electorală nou formată dintre USR și PLUS va prezenta o listă cu 43 de candidați la alegerile europarlamentare 2019. Deocamdată au fost anunțați 15 candidați, dar lista finală va cuprinde 43 de nume: 33 de mandate, câte are România în Parlamentul European, plus încă zece de rezervă, a declarat Dacian Cioloș la Digi24. „O să prezentăm o listă completă”, a asigurat el. Toată lista e populată cu oameni competenți, dar în primii 10-15 chiar sunt oameni de calibru, oameni cu experiență și la nivel european, și în România, unde unii dintre ei au asigurat chiar mandate publice, de miniștri sau de secretar de stat. Sunt oameni care cunosc cum funcționează Parlamentul European și care din prima zi pot să-și asume cu succes un mandat, a asigurat liderul PLUS.

Colaborare PLUS-USR pentru patru rânduri de alegeri

„Când au început discuțiile între PLUS și USR am discutat despre o perspectivă a unui proiect politic pentru România, cu obiectivul de a ne uni forțele ca să oferim o alternativă politică pentru România care să se concretizeze într-o majoritate politică în 2020”, e explicat Dacian Cioloș. „Am spus că vom căuta soluții ca să colaborăm pentru toate cele patru rânduri de alegeri până în 2020, inclusiv pentru cele prezidențiale. Nu am stabilit încă exact modul în care vom selecta un candidat comun, dar de principiu ne-am pus de acord că vom merge cu un candidat comun. Vom începe să discutăm soluții pentru candidați comuni și pentru alegerile locale, iar colaborarea pentru alegerile europarlamentare este un prim test în acest sens. E important să convingem cât mai mulți români să vină alături de noi, nu numai să ne susțină și în funcție de încrederea pe care o avem vom decide care e modul în care ne implicăm și-n campania pentru prezidențiale”, a adăugat Cioloș.

