Dacian Cioloș îi răspunde lui Liviu Dragnea: Cine s-a fotografiat cu oameni din serviciile de informații?

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a răspuns luni printr-un contratac acuzațiilor că partidele nou apărute pe scena politică românească sunt creația „securiștilor”, cea mai nouă dintre aceste acuzații venind din partea liderului PSD, Liviu Dragnea, care se referea la PLUS și la partidul Pro România al fostului premier Victor Ponta. Partidul PLUS al lui Dacian Cioloș a fost marcat încă de la înființare de un scandal privind fosta Securitate.

„Unde sunt foşti lucrători ai Securităţii care sunt activi acum în politică? Oare nu cumva în PSD? Nu cumva exact acolo de unde domnul Dragnea strigă că alţii sunt securiştii? Asta e povestea pe care o auzim vizavi de oameni pe care nu-i pot ei controla - ba sunt soroşişti, ba sunt ultranaţionalişti, ba sunt securişti, ba sunt vânduţi străinătăţii, e un narativ pe care încearcă să-l dezvolte, pentru că nu se pot lega, nu pot şantaja cu altceva şi atunci încearcă să folosească nişte termene care au marcat mentalul colectiv din România ca să murdărească ceva ce nu pot murdări altfel. Dar eu sunt convins că am ajuns într-un stadiu în care o parte importantă din societatea românească vede ce se întâmplă cu ochii deschişi şi începe să judece cu propria minte, cu propriul creier şi nu se mai lasă manipulaţi. Pentru că sunt poveşti. Cine s-a fotografiat cu oameni din serviciile de informaţii? Cine a avut în partid din '90 încoace oameni care au venit din vechiul sistem? Unde sunt oamenii aceştia? În niciun caz în PLUS, în niciun caz în USR. Sunt acolo, în partidele vechi, care uitaţi unde au adus România", a declarat Dacian Cioloș, luni seara, la Digi 24.

Întrebat de ce crede că a fost o ţintă constantă a celor care sunt în prezent la putere, chiar și atunci când nu avea un proiect politic, Dacian Cioloş a răspuns că probabil aceştia „au simţit că vine o ameninţare” și că există „un risc”.

„E bine să-i întrebaţi pe ei de ce în 2015 am fost bun şi am fost votat cu Guvernul în Parlament, apoi, în 2016, mai ales în a doua jumătate, am început să fim ţinta atacurilor, principala țină a atacurilor, cu toate că eram un guvern independent. Și apoi, mai ales când am început să ne implicăm în viaţa civică şi în viața politică, pentru că au simţit că vine o ameninţare, pentru că au simţit că putem coagula forţe din societate care până acum au stat deoparte şi care au fost indiferente şi care au început să fie atente la ceea ce se întâmplă și forţe din societate cărora a început să le pese. Probabil că simt că se apropie un sfârşit şi eu cred că se apropie un sfârşit”, a fost explicația lui Dacian Cioloş.

„Tocmai că nu există alte mijloace cu care să fim șantajați. Pentru că nu suntem șantajabili. Pentru că nu avem cu ce. Fiecare dintre noi ne-am făcut treaba, lucrăm pe față, n-avem nimic de ascuns, spunem ceea ce gândim și venim cu un alt fel de a vedea lucrurile”, a punctat Dacian Cioloș.

Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a afirmat, duminică, despre alianţa USR cu PLUS că „securiştii şi-au făcut două partide”, unul pe stânga, altul pe dreapta. „Pe stânga este partidul lui Maior şi Coldea, Pro România, şi pe dreapta este partidul lui Cioloş. Este simplu. Asta arată foarte mare disperarea, faptul că au început să desfacă conservele arată o mare disperare, ceea ce este de bine”, afirma Liviu Dragnea.

