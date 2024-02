Președintele partidului REPER, Dacian Cioloș, a declarat joi, la Interviurile Digi24.ro, că formațiunea sa îl va susșine pe Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Orice primar vă spune că în primul mandat abia începe să pună bazele unor proiecte”, a spus Dacian Cioloș, adăugând că proiectele lui Nicușor Dan încep să se vadă.

„Noi (REPER - n.r.) am spus că, în condițiile date, îl susținem pe Nicușor Dan pentru al doilea mandat, ca să continue proiectele pe care le-a început. Nu e un secret, orice primar vă spune că în primul mandat abia începe să pună bazele unor proiecte. Nicușor Dan a început mai multe proiecte care proiecte care sunt deja vizibile și, da, eu cred că ar fi bine și pentru bucureșteni să continue și, sigur, să aibă un sprijin cât mai larg în consiliu, o colaborare cât mai bună și cu primarii de sector (...). Vorbind de primarul Capitalei, eu cred că Nicușor Dan poate să adune aceste resurse - și materiale, și umane - cu care să poată să lucreze”, a declarat Dacian Cioloș joi, la Interviurile Digi24.ro.

Primarul Nicuşor Dan, care candidează pentru un nou mandat, afirmă că are peste 30% în sondaje.

„Candidez ca să câştig, ar fi păcat ca după aceşti 3 ani, pentru că unul am plătit datorii, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se întoarcă PSD cu ce a făcut în cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile locale din acest an.

Edilul a declarat că nu revine în USR, iar la aceste alegeri va rămâne independent.

Citește și: Ciolacu taie din speranțele Gabrielei Firea pentru București. „Cea mai mare mândrie e să fii ales în orașul în care te-ai născut”

Editor : Bogdan Păcurar