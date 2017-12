Dacian Cioloș: Libertatea redată în decembrie 1989 e doar o fundație

Dacian Cioloș afirmă că ziua de 22 decembrie 1989 a fost „primul gust de libertate pentru generația mea”. Fostul premier îl amintește pe Regele Mihai și adaugă că „libertatea redată e doar o fundație, pe care se construiește libertatea asumată”.

„22 Decembrie, ora 12.06, acum 28 de ani. Dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit cu un elicopter de pe sediul Comitetului Central. Acel moment a fost prima speranță de democrație și libertate, prima speranță că o viață mai bună poate exista pentru fiecare român. Prima speranță, obținută și apărată cu sânge de oamenii uciși în stradă, oameni care strigau "Jos Comunismul!" A fost primul gust de libertate pentru generația mea. O libertate redată. Mai târziu am învățat că libertatea redată e doar o fundație, pe care se construiește libertatea asumată”, afirmă Cioloș.

Fostul prim-ministru îl citează pe Regele Mihai, care a afirmat că „Democrația și libertățile nu sunt câștigate pentru totdeauna. Omul își câștigă în fiecare zi dreptul de a avea un <<mâine>>” și amintește că la funeraliile lui, românii au strigat, din nou, "Jos Comunismul!".

„Comunismul și gustul dictaturii nu au murit în decembrie 1989. Au supraviețuit în toți acești ani, hrănindu-se din comoditatea, indiferența și tăcerea noastră. Vor continua să existe atât timp cât vom sta cu fruntea plecată, acceptând să fim conduși prin impostură și minciună. Nu există mod mai onorabil de a cinsti sacrificiul celor care au murit în 1989 decât acesta: asumarea și apărarea libertății și democrației, în fiecare zi, în fiecare ceas. Aceasta este esența naturii noastre interioare, este datoria fiecăreia și fiecăruia dintre noi, a celor care am trăit în dictatură și comunism, a celor care am sperat, am muncit și muncim pentru o Românie mai bună, a celor care ne-am născut în democrație și libertate”, mai spune Dacian Cioloș.