Dacian Cioloș: Nu ne întoarcem la guvernare decât cu un alt premier

Câștigătorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, Dacian Cioloș, spune că partidul se va întoarce la guvernare doar dacă va fi un alt premier și va fi schițat un calendar ferm de reforme. În plus, Dacian Cioloş susține că nu a discutat cu nimeni din conducerea PNL după Congresul de la Romexpo.

„Nu am discutat nimic cu Florin Cîțu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condițiile deja expuse: alt premier și calendar clar de reforme. Consider declarațiile liberalilor o încercare ridicolă de influențare a alegerilor din USR PLUS”, a scris duminică seara pe Facebook Dacian Cioloș.

El este câștigătorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, cu 46%. Dan Barna a obținut 43,9 la sută din sufragii, iar Irinel Darău - 10,1%.

Premierul Florin Cîțu, care a câștigat cursa pentru șefia PNL, a declarat sâmbătă că discuții pentru refacerea coaliției de guvernare vor avea loc cel mai probabil după 2 octombrie, când va avea loc congresul USR PLUS în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere. El a declarat că, pentru revenirea la guvernare, USR PLUS trebuie să renunțe la moțiunea de cenzură.

„Ne gândim să refacem coaliția. Am ținut ușile deschise pentru foștii parteneri – sau partenerii – de la USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD pentru moțiune. Atât timp cât există acea moțiune e complicat să avem un dialog”, a spus Cîțu pentru Digi24.

„Marţi cred că avem primul Birou Politic Naţional sau primul BEx. Vom încerca să fie marţi. Oamenii vor veni, va fi un Birou Executiv mai relaxat în primă fază, dar, bineînţeles, vor fi şi lucruri importante. Trebuie să discutăm despre strategia noastră în ceea ce priveşte coaliţia de guvernare, asta vom discuta în BEx, vom discuta mai multe scenarii”, a mai anunțat Florin Cîțu.

Citiți și: Rareș Bogdan, provocare pentru Dacian Cioloș: Dacă vine de la Bruxelles pentru o poziţie de ministru, voi intra şi eu în Guvernul Cîțu

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut duminică referire la refacerea coaliţiei de guvernare cu USR PLUS.

„Noi avem nevoie de unitate în PNL să putem zilele următoare să vorbim cu USR să vedem ce au de gând, să vină înapoi să facem coaliţia de dreapta. Eu sper să se termine la noi problemele şi supărările. După care mâine vine preşedinta Comisiei Europene”, a spus Gheorghe Flutur, citat de Mediafax.

Întrebat despre o posibilă guvernare minoritară sprijinită de PSD, Flutur a declarat că aceasta ar fi o greşeală. „Este un fel de guvernare pe sârmă şi cu nişte costuri uriaşe care te face să nu ai curaj să iei nişte măsuri care sunt aşteptate de populaţie. Deci noi trebuie să îi chemăm pe cei din USR PLUS şi să facem o analiză să vedem ce nu a funcţionat. Acum nu mai avem premier şi preşedinte două persoane, este una singură. Autoritatea premierului când este preşedinte de partid va fi alta”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

Editor : Luana Pavaluca