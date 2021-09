Cîțu: „Am ținut ușile deschise pentru USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD”

Premierul Florin Cîțu, care a câștigat cursa pentru șefia PNL, spune că discuții pentru refacerea coaliției de guvernare vor avea loc cel mai probabil după 2 octombrie, când va avea loc congresul USR PLUS în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere. El spune că, pentru revenirea la guvernare, USR PLUS trebuie să renunțe la moțiunea de cenzură.

„Ne gândim să refacem coaliția. Am ținut ușile deschise pentru foștii parteneri – sau partenerii – de la USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD pentru moțiune. Atât timp cât există acea moțiune e complicat să avem un dialog”, a spus Cîțu pentru Digi24.

El a comentat și mesajul postat de PSD - „Cîțu, te așteptăm la moțiune” - postat pe Facebook imediat după rezultatul votului din PNL.

„Moțiunea PSD nu are cum să treacă fără voturile USR. USR trebuie să decidă dacă vor să fie la guvevrnare lângă PNL și UDMR sau să fie lâgă PSD și AUR”, a spus el.

Cîțu spune că negocieri cu USR PLUS vor avea loc după congresul Alianței din 2 octombrie, în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere. El crede că mesajul postat astăzi pe pagina de Facebook a USR PLUS, potrivit căruia nu vor continua guvernarea cu Cîțu premier, este opinia unor „tabere”.

„Eu zic să așteptăm rezultatul congresului și apoi să ne așezăm la masă. După 2 octombrie vor fi altfel discuțiile”, a spus el, adăugând că îl va suna pe noul președinte al USR PLUS pentru a-l felcita, iar apoi vor fiscuta despre coaliție.

„Dacă ai moțiune împotriva propriului guvern nu poți să stai la masă cu noi”, a adăugat Cîțu.

„Orice negociere viitoare poate avea loc doar atunci când cei USR PLUS se vor aşeza la masă. Şi se vor aşeza la masă când vor scăpa de AUR şi PSD. Nu ne băgăm în alegerile altor partide, avem opţiunea de premier. Vom vedea pe cine vor alege preşedinte la USR PLUS”, a mai spus Cîţu.

Premierul a adăugat că șansele pentr un guvern minoritar sunt „foarte mici”.

Cîțu: „Am ținut ușile deschise pentru USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD”

Premierul Florin Cîțu, care a câștigat cursa pentru șefia PNL, spune că discuții pentru refacerea coaliției de guvernare vor avea loc cel mai probabil după 2 octombrie, când va avea loc congresul USR PLUS în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere. El spune că, pentru revenirea la guvernare, USR PLUS trebuie să renunțe la moțiunea de cenzură.

FB: „Eu zic să așteptăm rezultatul congresului și apoi să ne așezăm la masă. După 2 octombrie vor fi altfel discuțiile”

„Ne gândim să refacem coaliția. Am ținut ușile deschise pentru foștii parteneri – sau partenerii – de la USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD pentru moțiune. Atât timp cât există acea moțiune e complicat să avem un dialog”, a spus Cîțu.

El a comentat și mesajul postat de PSD - „Cîțu, te așteptăm la moțiune” - postat pe Facebook imediat după rezultatul votului din PNL.

„Moțiunea PSD nu are cum să treacă fără voturile USR. USR trebuie să decidă dacă vor să fie la guvevrnare lângă PNL și UDMR sau să fie lâgă PSD și AUR”, a spus el.

Cîțu spune că negocieri cu USR PLUS vor avea loc după congresul Alianței din 2 octombrie, în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere. El crede că mesajul postat astăzi pe pagina de Facebook a USR PLUS, potrivit căruia nu vor continua guvernarea cu Cîțu premier, este opinia unor „tabere”.

„Eu zic să așteptăm rezultatul congresului și apoi să ne așezăm la masă. După 2 octombrie vor fi altfel discuțiile”, a spus el, adăugând că îl va suna pe noul președinte al USR PLUS pentru a-l felcita, iar apoi vor fiscuta despre coaliție.

„Dacă ai moțiune împotriva propriului guvern nu poți să stai la masă cu noi”, a adăugat Cîțu.

„Orice negociere viitoare poate avea loc doar atunci când cei USR PLUS se vor aşeza la masă. Şi se vor aşeza la masă când vor scăpa de AUR şi PSD. Nu ne băgăm în alegerile altor partide, avem opţiunea de premier. Vom vedea pe cine vor alege preşedinte la USR PLUS”, a mai spus Cîţu.

Premierul a adăugat că șansele pentru un guvern minoritar sunt „foarte mici”.

Editor : M.B.