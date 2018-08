Dan Barna: Iniţiativa USR "Fără penali în funcţii publice" a fost semnată şi de membri ai PSD

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că este "îmbucurător" că mai mulţi membri şi susţinători ai PSD se numără printre cei un milion de români care au semnat iniţiativa cetăţenească "Fără Penali în funcţii publice", acest fapt demonstrând că "mai există normalitate şi decenţă" în rândul acestora.

Foto: Agerpres

Etichete:

,

,

Barna a depus luni, la sediul Primăriei Sibiu, peste 19.000 de semnături din municipiu pentru susţinerea iniţiativei "Fără Penali în funcţii publice"."Faptul că mai există normalitate şi decenţă şi în rândul membrilor PSD este cumva un lucru îmbucurător. (...) Faptul că există membri şi asta ştim pentru că am văzut la #Vă vedem şi la întâlnirile de pe stradă pe care le-am avut, eu am fost în caravană în toată ţara şi am discutat cu zeci de mii de oameni şi foarte mulţi mi-au spus (...) că nu mai putem să continuăm cu hoţii aceştia. A intrat şi în rândul membrilor PSD această diferenţă între o doctrină şi o viziune şi un om condamnat penal care aruncă ţara la gunoi. Deci faptul că oamenii au început să priceapă ne arată că mai este un pic de speranţă", a declarat Barna, răspunzând unei întrebări din partea presei, citat de Agerpres Printre cei 34.000 de sibieni din judeţ care au semnat deja iniţiativa USR "Fără Penali în funcţii publice" se numără liderul FDGR, Paul Porr, preşedintele FDGR Sibiu, Astrid Fodor - primar al municipiului Sibiu şi prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan - lider al organizaţiei judeţene sibiene a PNL, precum şi alţi politicieni locali.Solicitat să nominalizeze membri ai PSD care au semnat iniţiativa USR, Dan Barna nu a dorit să facă acest lucru.Cu prilejul depunerii semnăturilor la Primăria Sibiu, primarul Astrid Fodor şi-a arătat susţinerea pentru această iniţiativă."Este o iniţiativă pe care o susţin cu toată convingerea", a spus Fodor.Listele cu semnături depuse luni la Primărie vor fi verificate şi urmează să fie validate în maximum 15 zile.Cei care doresc să mai semneze această iniţiativă o pot face până la 1 septembrie.