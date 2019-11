Dan Barna, reacție acidă la adresa lui Dacian Cioloș. Nemulțumiri în USR după scrisoarea celor din PLUS în care cer o conducere comună

Președintele USR, Dan Barna, a scris luni, pe Facebook, un mesaj în care critică scrisoarea deschisă a celor din PLUS, transmisă duminică, după Consiliul Național, în care cer „o structură executivă unică reprezentând diversitatea” care să fie „coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide”. Partidul lui Cioloș a criticat în scrisoare „fragilitatea” din interiorul Alianței. „Trebuie să construim cu loialitate între parteneri (...) și tocmai de aceea nu o să ne împiedicăm în gesturi precum o întrerupere la o conferință de presă sau scrisori deschise trimise prin presă”, a fost replica lui Dan Barna.

„Un proiect politic mare, care să facă bine României, se face cu viziune și generozitate. USR a propus PLUS, și eu i-am propus lui Dacian Cioloș încă de la alegerile europarlamentare să facem fuziunea celor două partide. Chiar dacă n-a fost să fie atunci, continuăm să sperăm într-un viitor comun, dar pentru asta va trebui să discutăm serios pe teme precum criteriile de integritate, respingerea traseismului, recunoașterea muncii colegilor noștri consilieri locali și a eforturilor depuse la #FărăPenali sau programul comun de guvernare”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

Surse din USR au declarat pentru Digi24.ro că în partid anunțul făcut de oamenii lui Dacian Cioloș a stârnit nemulțumiri. „Problema nu e de conținut, ci de modul de acțiune”, au precizat sursele citate. Liderii USR sunt supărați că cei din PLUS nu au mai așteptat discuțiile cu USR care ar fi trebuit să aibă loc vinerea trecută, dar care au fost amânate pe fondul consultării interne din USR privind continuarea lui Dan Barna în fruntea partidului.

Consiliul Naţional al PLUS a transmis, duminică, o scrisoare deschisă partenerilor de alianţă de la USR prin care comunică faptul că îşi doresc continuarea alianţei şi la alegerile locale şi parlamentare din 2020 dar şi o transformarea acesteia într-o fuziune între cele două partide la un moment dat. Formaţiunea condusă de Dacian Cioloş avertizează că Alianţa are „o mare fragilitate” care vine de la felul în care cele două partide „se raportează la proiectul politic comun”. PLUS le propune celor de la USR „o structură executivă unică reprezentând diversitatea” care să fie „coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide”, iar această structură urmând să aibă „un mandat de coordonare a acţiunilor Alianţei la nivel de comunicare şi de implementare a deciziilor politice luate de forul de conducere al Alianţei”.

Conducerea USR va discuta într-o ședință informală, marți, subiectul negocierilor dintre USR și PLUS. „Trebuie să vedem care va fi rolul secretarului general despre care vorbesc cei din PLUS, dacă va avea un rol politic sau un rol administrativ”. Discuțiile cu PLUS vor avea loc la finalul acestei săptămâni, anunță și Dan Barna.

„Vom avea la începutul acestei săptămâni consultări în interiorul partidului asupra calendarului și pașilor comuni pentru locale. Miercuri vom avea rezultatul consultării membrilor asupra poziției mele actuale iar vineri indiferent de rezultat vom avea o ședință a birourilor naționale reunite USR și PLUS pentru a pune pe hârtie pașii următori. Am toată încrederea că vom trece peste mici gesturi și speculații de moment și ne vom putea concentra pe temele mari”, a precizat președintele USR.

De asemenea, USR a programat o ședință a Comitetului Politic pentru finalul acestei luni. În ședința care va avea loc pe data de 30 noiembrie partidul trebuie să stabilească regulamentul pentru susținerea candidaților independenți la alegerile locale, precum și a candidaților din alte partide. Scopul regulamentului este de a asigura cadrul pentru candidatura lui Nicușor Dan la București, însă sunt mai multe situații în țară unde USR nu are candidat propriu, sau unde un candidat de la alt partid este mai bine cotat și ar putea fi sprijinit de USR.

Votul intern privind viitorul lui Dan Barna în fruntea partidului se închie miercuri la ora 13. Conform unor surse din partid până la această oră au votat peste 7000 de membri dintr-un total de 16 000 de membri.

