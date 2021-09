Dan Barna: USR PLUS se bazează pe voturile AUR, dar nu avem o colaborare cu ei

Dan Barna a vorbit joi seara la Digi 24 despre o posibilă moțiune de cenzură împotriva premierului Cîțu. El spune că USR PLUS se bazează pe voturile AUR, dar nu consideră acest lucru o colaborare. „Nu există nicio colaborare cu AUR. Discuția a fost să susțină moțiunea USR PLUS. Susținerea înseamnă semnarea”, a spus copreședintele USR PLUS.

Dan Barna, copreședinte USR PLUS: Nu am negociat nimic cu AUR. Domnul Moșteanu a spus că avem o moțiune de cenzură pregătită, pe care am deschis-o spre vot tuturor parlamentarilor.

Cei de la AUR au spus că vor susține această moțiune a USR PLUS. Dacă se întâmplă lucrul ăsta va fi foarte bine. Este o miză foarte importantă ca această coaliție să meargă mai departe cu un nou premier.

Colegii mei parlamentari au discutat cu AUR, o discuție firească. Dânșii au spus că susțin moțiunea de cenzură. E un lucru foarte bun. În momentul acesta e nevoie de un nou premier.

80 la sută din semnături le avem. Sunt cele 80 de semnături care au dus și la învestirea acestui guvern, care azi nu mai are susținerea USR PLUS. Restul de semnături vor veni de la parlamentarii din Opoziție. O parte de la AUR, sper să fie și din altă parte. Vom vedea.

Vom avea mâine seară o discuție în Coaliție, unde vom încerca calea elegantă, firească în care le vom spune colegilor că o demisie elegantă, de onoare a premierului Cîțu ar putea să rezolve mult mai simplu această situație de tensiune în care, din păcate, s-a ajuns.

Barna: Mai multe partide pot să susțină căderea unui guvern, cum este cazul în momentul de față

Nu este o colaborare, e o procedură pe care o deschidem tuturor parlamentarilor.

Nu suntem nici în conflict, nici în antiteză. Hai s-o luăm altfel. „Primari în două tururi”, noi nu o votăm că o votează AUR?

În Parlament, pe unele teme, partide cu agende fundamental diferite, pot să coincidă.

În cazul unei moțiuni de cenzură, mai multe partide pot să susțină căderea unui guvern, cum este cazul în momentul de față.

Întotdeauna se întâmplă ca o moțiune de cenzură să adune, cu excepția partidelor foarte mari, cum e PSD, care spune că poate să adune singur voturi pentru o moțiune de cenzură la depunere. Întotdeauna se adună mai multe partide, care punând împreună semnăturile, generează acest 25% plus 1 din numărul de parlamentari.

Dărâmarea Guvernului Cîțu este un obiectiv pe care îl au și dânșii și îl avem și noi în acest moment. Schimbarea premierului Cîțu și continuarea unui guvern de coaliție.

