Dan Barna va fi candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale. Dacian Cioloș - varianta de premier

Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat candidatul Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile prezidențiale. Președintele PLUS, Dacian Cioloș, va fi candidat pentru funcția de premier.

Cele două formațiuni au decis să participe împreună la toate rundele de alegeri de anul acesta și de anul viitor – prezidențialele din 10 noiembrie, alegerile locale și alegerile parlamentare de anul viitor.

Vor fi mai multe metode prin care vor fi selectați candidații pentru alegerile locale și parlamentare, iar variantele vor fi supuse la vot.

Decizia a fost luată de echipele de negocieri ale celor două formațiuni. Urmează ca protocolul privind candidaturile să fie semnat de conducerea celor două partide.

Votul oficial ar urma să fie dat în aproximativ două săptămâni.

„Dan Barna, după ce a fost desemnat candidat din partea USR, este candidatul USR-PLUS, iar funcția de prim-ministru potențial i-a revenit președintelui PLUS, Dacian Cioloș”, a spus la Digi24 Cristian Seidler, deputat USR.

Potrivit celor stabilite astăzi, pentru alegerile locale, candidații vor fi stabiliți fie prin negociere, fie se vor face alegeri preliminare. Pentru alegerile parlamentare, candidații se vor stabili fie prin negociere, fie prin sondaje.

„Când vorbim despre o funcție de primar, nu ai cum să ai paritate, e o singură persoană, fie de la USR, fie de la PLUS. Există localități în România în care fie USR, fie PLUS s-ar putea să nu aibă organizație locală sau o persoană disponibilă să candideze. Și atunci nu se pune problema unei negocieri, ci pur și simplu a disponibilității cuiva de a prelua candidatura respectivă. Se pune problema și de notorietate. Dacă o persoană are notorietate, acela va fi candidatul Alianței USR-PLUS”, a spus Cristian Seidler.