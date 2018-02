Dăncilă: Nu am primit încă invitaţia de la CNCD. Nu ştiu dacă voi merge

Premierul Viorica Dăncilă spune că va avea vineri o întâlnire cu asociaţiile de părinţi şi cu ONG-uri pentru a discuţa despre problemele copiilor cu autism, cu sindrom Down şi boli rare. Dăncilă precizează că nu a primit încă o invitaţie de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru a fi audiată cu privire la afirmaţiile făcute săptămâna trecută, când, într-o emisiune televizată, i-a catalogat drept „autişti” pe cei care „dezinformează UE, în ciuda faptului că stiu adevărul”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu am primit încă o invitaţie de la CNCD, nu ştiu dacă voi merge, aş vrea să merg. După cum ştiţi, mi-am cerut scuze public, nu am vrut să fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o întâlnire cu asociaţiile de părinţi, cu ONG-urile din domeniu, pentru a căuta soluţii pentru aceşti copii, şi nu numai, pentru cei care au această problemă, dar şi pentru alte domenii, cei cu sindrom Down, cu boli rare. Vom încerca să ajutăm, ţinând cont că eu chiar şi atunci când am fost europarlamentar am căutat să ajut copiii sau oamenii care au probleme. (...) Deci nu a vrut să fie nicio referire, nu îmi stă în caracter să fac astfel de lucruri, dar pentru că acest lucru s-a întâmplat, chiar vreau să am o întâlnire, să văd problemele”, a declarat luni Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a susţinut săptămâna trecută, la Antena 3, că vrea să aibă o abordare transparentă cu liderii europeni şi că Monica Macovei a făcut mult rău României prin atitudinea ei şi prin faptul că „şi-a pârât propria ţară” în Parlamentul European, cerând, referitor la legile Justiţiei, să fie judecată de alte 27 de ţări. Premierul i-a catalogat drept „autişti” pe cei care „dezinformează UE, în ciuda faptului că știu adevărul”.

Ulterior, Dăncilă şi-a cerut scuze pentru declaraţia pe care a făcut-o, precizând că nu a dorit să aducă jigniri persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.

CNCD a anunţat că va organiza în 20 februarie audierea premierului Viorica Dăncilă, iar în această speţă va fi citat şi moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea.

Sursa: News.ro