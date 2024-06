Ciolacu: Premierul spaniol Sanchez va veni în iulie în România pentru semnarea acordului privind dubla cetăţenie

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că omologul său spaniol, Pedro Sanchez, urmează să efectueze o vizită în luna iulie în România, pentru a participa, între altele, şi la semnarea acordului bilateral privind dubla cetăţenie acordată românilor din Spania.

„Am văzut abordarea de până acum, când se apropie alegerile începem să vorbim despre Diaspora. Sunt două perspective diferite, ce trebuie să faci pentru românii care sunt plecaţi. (...) Primul pas e să recunoşti că eşti bolnav, să admiţi că 5-6 milioane de români sunt plecaţi şi (...) în toate deplasările pe care le faci, întâlnirile externe cu premieri omologi, din ţările în care comunităţile româneşti sunt foarte mari, să te implici direct. Şi am încercat lucrul acesta, am avut cu cancelarul Olaf Scholz, am vorbit foarte mult de sezonieri, acolo au fost marile probleme... Adică, cumva, să-i redai demnitatea şi românul să fie tratat în Germania la fel ca şi germanul. Ştiţi, e de notorietate prietenia cu premierul Pedro Sanchez. Va veni în luna iulie să semneze dubla cetăţenie pentru români”, a declarat Marcel Ciolacu vineri, la România TV.

Acesta a adăugat că, după Franţa şi Portugalia, România devine, astfel, al treilea stat al UE care semnează un astfel de acord cu Spania, ţară unde este prezentă o comunitate de peste un milion de români.

Premierul a ţinut să explice că acest demers nu înseamnă îndepărtarea românilor din Spania de ţară, întrebat în acest sens. „Sunt două lucruri diferite. (...) Ai o dublă provocare, să faci pentru români... ei aleg dacă rămân sau se mai întorc”, a răspuns Ciolacu.

El a dat ca exemplu şi discuţii purtate cu premierul de la Roma, Giorgia Meloni, privind recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române a statutului de cult pe teritoriul Italiei.

„La Giorgia Meloni, am obţinut lucrul pe care nu l-a obţinut nimeni în 30 de ani de... Biserica Ortodoxă să fie recunoscută ca şi cult pe teritoriul italian, astfel încât să poată atrage fonduri şi să se autosusţină”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a subliniat că, în calitate de premier, are datoria să creeze oportunităţi pentru românii din afara graniţelor.

„Eu nu mă bag peste decizia nimănui, eu am datoria să creez oportunităţi. Deciziile îţi aparţin, dar dacă decizia ta este să rămâi în Italia, eu vreau ca religia ta să fie respectată”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, el a punctat că trebuie continuate măsurile care să-i determine pe românii aflaţi în străinătate să se întoarcă în ţară.

